Ratinho Junior assina decreto que transfere governo do Estado para Cascavel

AN-PR

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quinta-feira (31) o decreto que transfere a sede do Executivo Estadual para Cascavel, no Oeste do Paraná, nos dias 7 e 8 de fevereiro (quinta e sexta-feira). Uma série de reuniões de trabalho, com a participação dos secretários de Estado e presidentes de autarquias e empresas públicas, está sendo agendada, incluindo encontro com lideranças e prefeitos da região.

