Ratinho Junior decreta luto oficial pela morte de Caíto Quintana

Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamenta a morte do ex-deputado estadual e ex-chefe da Casa Civil, Caito Quintana, e decretou luto oficial no Estado. Caito Quintana morreu aos 72 anos após sofrer um infarto, domingo (13.01). O governador Ratinho Junior destaca a trajetória política de Quintana e os serviços prestados ao Paraná como parlamentar e como integrante do Governo do Estado.

Leia mais no Blog Política em Debate