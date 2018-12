Real Madrid relaciona Vinícius Júnior para o Mundial de Clubes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid divulgou a sua lista de relacionados para o Mundial de Clubes. Entre os 25 jogadores que viajarão para os Emirados Árabes Unidos a serviço do clube, está o atacante brasileiro Vinícius Júnior.

O Real Madrid vai com força máxima para a competição. Entre os relacionados, aparecem os também brasileiros Marcelo e Casemiro.

Após pedido de Ronaldo Fenômeno, o Real Madrid recusou emprestar Vinícius Júnior para o Valladolid. O atacante brasileiro jogou como titular na derrota por 3 a 0 para o CSKA Moscou, pela Liga dos Campeões, nessa quarta-feira (12).

Neste sábado (15), Vinícius Júnior entrou no lugar de Karim Benzema aos 30 minutos do segundo tempo da vitória sobre o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol, após o centroavante pedir para sair logo depois de sofrer entrada dura. O francês começou o tratamento com gelo já no banco de reservas e está relacionado para o Mundial.

O Real Madrid estreia já nas semifinais da competição, nesta quarta-feira (19), quando enfrenta o Kashima Antlers. O time japonês chegou a esta fase após vencer o Chivas por 3 a 2. Na outra semifinal, o River Plate encara o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Veja a lista de relacionados do Real Madrid:

GOLEIROS

Courtois, Keylor Navas e Casilla

DEFENSORES

Carvajal, Vallejo, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odrozola, Reguilán e Javi Sánchez

MEIO-CAMPISTAS

Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Llorente, Asensio, Isco e Caballos

ATACANTES

Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vasquez e Vinicius Jr.