Reality da Xuxa terá Leo Chaves, Bôscoli e Aline, do Rouge, como jurados

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record divulgou nesta quarta-feira (23) os três jurados do The Four Brasil, reality show que será comandado pela Xuxa a partir do dia 6 de fevereiro. João Marcello Bôscoli, Leo Chaves e Aline Wirley foram os escolhidos.

A disputa musical será exibida nas noites de quarta-feira, às 22h30. A cada semana, novos participantes tentarão desbancar os finalistas, que deverão tentar se manter de acordo com o voto unânime dos jurados.

"O desafio deles é justamente manter seus lugares na competição e garantir um prêmio milionário. [...] Em cada duelo, um novo finalista poderá surgir", explicou a emissora quando do lançamento do programa.

Filho de Elis Regina, Bôscoli, 48, é músico, produtor e empresário. Entre os artistas com os quais já trabalhou, destacam nomes como Cesar Camargo Mariano, Tom Zé, Nação Zumbi, Rita Lee, Pedro Mariano e Jair Rodrigues, entre outros. Forneceu trilhas para os games FIFA Soccer, The Sims e Grand Theft Auto, por exemplo. Foi o criador e produtor executivo do projeto Viva Elis 2012/13 com exposição, livro e shows (Maria Rita).

Leo Chaves, 42, é compositor, cantor, arranjador e produtor, ficou reconhecido nacionalmente com a dupla Victor & Leo. Em agosto, a dupla anunciou o fim da parceria nos palcos após suposta agressão de Victor à esposa grávida. Seu primeiro livro, "No Colo dos Anjos", em menos de três meses, tornou-se uma das publicações mais vendidas do país.

Aos 14 anos, Aline, 37, teve seu primeiro contato com a música integrando o coral de sua igreja. Dois anos depois, fez parte de uma banda de MPB e bossa nova que se apresentava em eventos, bares e restaurantes. Em 2002, ganhou o reality musical que deu início à carreira dentro do grupo Rouge, uma das bandas de maior sucesso daquela década e que encerrou as suas atividades em 2005, retornando à ativa 12 anos depois.