Reality ‘The Four’ vai fazer Xuxa morar em São Paulo

Na terça-feira, de volta das férias na Jamaica, Xuxa se reuniu, pela primeira vez com o diretor de realities da Record, Rodrigo Carelli, para tratar de todos os detalhes que envolvem a produção do ‘The Four’. Este será o seu próximo trabalho. Formato original da israelense Armoza, o programa é, para todos os fins e efeitos, um grande show de calouros, com diferenças importantes em seu desenvolvimento. Sucesso nos Estados Unidos, por exemplo, com apresentação da Fergie. Aqui, entre as decisões já conhecidas, sabe-se que os estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, serão escolhidos para as suas gravações. No particular, o detalhe que será a primeira vez da Xuxa fora do Rio de Janeiro, aí considerando todo seu tempo de Manchete, Globo e Record, mais recentemente. A ideia é dar início aos trabalhos quase que imediatamente, com gravações de domingo a quarta e fazer a final, ao vivo, em 27 de março, por acaso o dia do aniversário da apresentadora.

Teve mais...

Em relação ao ‘The Four’ e a esta reunião de terça-feira, os candidatos já foram apresentados a Xuxa, todos dispostos a enfrentar as “batalhas“ que terão pela frente. Falou-se também do posicionamento das câmeras e do figurino da apresentadora, bem diferente do usado no ‘Dancing’.

... Mas ainda falta

Entre as providências que restam na pré-produção do ‘The Four’, continua pendente a questão de terceiro jurado. Ou jurada. A ideia é chamar uma mulher. Quanto a Léo Chaves e João Marcello Bôscoli, eles dois, sim, já estão confirmados.

Esforço inútil

Na noite de terça-feira, quando a Globo soltou comunicado anunciando o fim da parceria com José Mayer, ainda houve uma tentativa de Aguinaldo Silva em levar o ator para ‘O Sétimo Guardião’. Se a alta direção da casa permitisse, ele entraria no capítulo 107 e iria até o encerramento da novela. Só que não.

Mais um

Na tarde de terça-feira, nos Estúdios Globo, em São Paulo, foi gravado o próximo ‘Grande Círculo’, novo programa do Milton Leite no SporTV. E que, desta vez, teve Vanderlei Luxemburgo como entrevistado. Vai ao ar no dia 26.

Combinado assim

A Record já despachou algumas equipes para o Marrocos a fim de preparar “terreno” para as gravações de “Jezabel”. E pelo combinado, o diretor Alexandre Avancini e o pessoal de produção viajam dia 21, e o elenco, 23.

Meio bagunça

Aqui se falou da Renata Fan deixar o ‘Jogo Aberto’, da Band, quase que todo gravado e um pequeno pedaço não. Pois bem, na parte do arquivo, o narrador esportivo Ulisses Costa, aparece com seu visual do ano passado, enquanto, no vivo, de cavanhaque preparado nas férias. E assim vamos indo.

Melhor evitar

A Record vai estrear a quarta temporada do “Power Couple”, do Gugu Liberato, em abril. Já existe a busca dos casais participantes, mas ainda se faz mistério quanto à data de estreia. Se a estratégia for a mesma do ano passado, só entrará depois do “BBB” sair do ar, ou seja, dia 16, uma terça-feira.

Bom começo

Em São Paulo, o “BBB19” marcou 22 pontos e 39% de participação na estreia, representando um crescimento de 16% ou mais três pontos, em comparação com as 4 terças-feiras anteriores. No Rio, o desempenho foi ainda melhor: média de 25 pontos e 44% de participação, crescimento de 25% ou mais 5 pontos, na mesma comparação. E a ideia de um paredão com 14 pessoas foi outra grande sacada da equipe do programa.

Dono da casa

Ainda sobre a estreia do “BBB19”, o que se percebe é que Tiago Leifert está mais em casa do que nunca, muito à vontade no comando do programa. Como outro destaque, o significado que o “Big Brother” tem na Globo. Começa recheado, nos intervalos e ações de merchandising.

João Cotta/Globo

Fica estranho – Um leitor chama a atenção: em toda Serra Azul, cidade de ‘O Sétimo Guardião’, só a primeira-dama, Letícia Spiller(foto), fala daquele jeito, com sotaque misturado. Todos os outros, não. Alguma coisa não está batendo.

Bate – Rebate

É de assustar e se lamentar... O espaço destinado às revistas em quadrinhos também estão desaparecendo das livrarias.

Benjamin Back, depois das férias, reassumiu o comando do ‘Fox Sports Rádio’, no Fox Sports.

Naquilo que diz respeito à montagem da sua equipe, a CNN Brasil também trabalhará de forma independente...

... Não há e nem haverá qualquer compromisso com a Turner ou pessoal ligado a ela...

... À Turner, de acordo com o estabelecido, caberá a missão de cuidar e negociar a distribuição da CNN Brasil junto às operadoras.

Neste sábado, 9 da noite, tem a reestreia de ‘Amor Profano’ no Teatro Raul Cortez, em São Paulo, com Vivianne Pasmanter e Marcello Airoldi no elenco.

O SBT também tem certas coisas que ninguém entende...

... No ‘Primeiro Impacto’, de todas as manhãs, mesmo no horário do Dudu Camargo, quem faz as ações de merchandising é o Marcão do Povo...

... Ou será que é exigência do cliente?

C´est fini

A TNT, domingo passado, liderou o ranking da TV paga durante a transmissão do jogo amistoso “Amigos do Zé Roberto” x “Palmeiras de Todos os Tempos”. O evento marcou a despedida do craque e a estreia do “Projeto Brasileirão” da Turner, que tem contrato com mais 16 clubes, além do Palmeiras. Sete deles estão na série A em 2019 e terão 42 jogos transmitidos por TNT e Space. A partida ainda levou o canal ao topo do pódio do público masculino, o que significou um crescimento de 93% se comparado ao ano anterior, na mesma faixa horária. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!