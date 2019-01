Receita da Microsoft com computação em nuvem desacelera e ações caem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Azure, plataforma de computação em nuvem da Microsoft, cresceu a um ritmo mais lento no quarto trimestre ante mesmo período de 2017, fazendo as ações da gigante de software caírem quase 3% no after-market desta quarta-feira (30).

A Azure registrou crescimento de 76% na receita do trimestre, abaixo dos 98% de aumento no ano anterior.

Os serviços de nuvem da companhia, liderados por produtos como o Azure e o Office 365, registram forte desempenho enquanto outras empresas reduzem custos de manutenção de servidores próprios movendo suas operações para a nuvem.

O maior rival da Azure é a Amazon Web Services, que detém 32%, segundo a Canalys. A Microsoft, por sua vez, conquistou até agora 18%.

A receita total da Microsoft subiu 12,3%, para US$ 32,47 bilhões. Analistas de Wall Street, em média, esperavam receita de US$ 32,51 bilhões, de acordo com dados do IBES da Refinitiv.

A receita da unidade de software de produtividade da Microsoft subiu 13% para US$ 10,1 bilhões, impulsionada pelo crescimento da receita do LinkedIn e do Office 365. Na média, analistas de Wall Street esperavam receita de US$ 10,09 bilhões, de acordo com o Ibes da Refinitiv.

Já a divisão de computação pessoal, do software Windows e ainda responsável pela maioria da receita, mostrou crescimento de faturamento de 7%, a US$ 13 bilhões, enquanto os analistas esperavam US$13,07 bilhões.

A unidade também inclui consoles de jogos Xbox, o Bing serviço de pesquisa online e portáteis de superfície.

A Microsoft reportou lucro de US$ 8,42 bilhões, ante prejuízo de US$ 6,3 bilhões no ano anterior.