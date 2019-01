Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Alfândega da Receita Federal no Porto de Paranaguá/PR realizou na manhã de sexta-feira (25) a apreensão de 1.106 quilos de cloridrato de cocaína. A droga estava em meio a uma carga de madeira, em pallets, que teria como destino o porto de Rotterdam, na Holanda. A droga já chegou no porto no meio da carga.

