Recibos de ações da Vale fecham em queda de 8% em NY após rompimento de barragem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os recibos de ações (ADRs) da mineradora Vale despencaram na Bolsa de Nova York nesta sexta-feira (25), reflexo do rompimento de barragem da companhia em Brumadinho, em Minas Gerais.

Os papéis fecharam em baixa de 8%, a US$ 13,66. Na mínima da sessão, os recibos de ações chegaram a perder 12%. As Bolsas americanas encerrou em alta, enquanto a brasileira está fechada devido ao feriado de aniversário da cidade de São Paulo.

A barragem que se rompeu em Brumadinho faz parte do complexo Paraopeba, que produziu 7,3 milhões de toneladas de minério do terceiro trimestre de 2018, dado mais recente divulgado pela companhia. O volume representa 7% da produção total de minério de ferro da Vale no período.

A operação da Mina Córrego do Feijão, dentro do complexo, tem três barragens. No começo da noite, a Vale afirmou que apenas uma delas se rompeu e a segunda, de proteção, transbordou.

O rompimento ocorreu na Barragem 1, utilizada para disposição de rejeitos, mas desativada desde 2014. Foi construída em 1976, com volume de 12,7 milhões de m³.

A Barragem 6 foi construída em 1998, e é usada "para recirculação de água da planta e contenção de rejeitos em eventos de emergência", diz a companhia em seu site. Tinha 1 milhão de m³ de volume.

A Barragem Menezes 2, ainda na Mina Córrego do Feijão, tem um volume de aproximadamente 290 mil m³ e era utilizada para a contenção de sedimentos e clarificação do efluente final.

Quando houve o rompimento da barragem de Mariana, também em Minas Gerais, em novembro de 2015, os papéis da mineradora recuaram por quatro pregões consecutivos. À época, o recibo de ação era negociado ao redor de US$ 4 por ação. A Vale é uma das acionistas da Samarco, responsável pela tragédia de Mariana.

Desde então, a companhia passou por uma reestruturação societária que resultou na migração da empresa para o Novo Mercado da B3.

Em nota, o economista da Necton, André Perfeito, destacou que a companhia tem peso de 11,39% no Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira.

Se a queda nos recibos da companhia negociados em Nova York se confirmar no fechamento da sessão, é possível que as ações na Bolsa brasileira repliquem o movimento na segunda-feira, quando o mercado reabrir.

“Muito provavelmente veremos aumento de volatilidade, que está bastante baixa nos últimos dias”, afirmou.

Na quinta-feira (24), as ações da Vale encerraram o pregão em leve alta, cotadas a R$ 56,15. O Ibovespa fechou na máxima histórica, acima dos 97 mil pontos.

A máxima recente da companhia foi de R$ 62,20, em setembro. Desde então, a companhia foi afetada pelo receio de desaceleração da economia global, turbinada pela guerra comercial travada entre Estados Unidos e China, o que poderia reduzir a demanda pelos produtos da Vale.