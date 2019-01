Reclamações sobre poda de árvores superam queixas sobre buraco em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Queixas de podas e remoções de árvores foram as campeãs na Ouvidoria da Prefeitura de São Paulo no ano passado. Ao todo foram 3.420 reclamações da população registradas ao órgão da gestão Bruno Covas (PSDB).

As solicitações com problemas de árvores cresceram 39,3% em 2018 e superaram a queixa mais recorrente em 2017 e vice-campeã no ano passado: buracos e pavimentação (1.975).

Ainda no pódio das demandas campeãs de 2018, as reclamações sobre qualidade no atendimento ficaram em terceiro lugar, com 1.305 pedidos.

No total, houve aumento de 14% de 2017 (11.547) para 2018 (13.241).

Desde dezembro de 2016, a entrada de demandas, junto à Ouvidoria, passou a ser feita pelo Portal 156, o que provocou mudanças na classificação dos pedidos.

Antes, as queixas eram registradas no 0800. Para a prefeitura, a mudança de endereço do órgão impactou as notificações nos primeiros meses de 2017, período de adequação ao novo sistema e que foi determinante para as subnotificações.

O que não é compartilhado pelo presidente do Sindsep (Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo), Sergio Antiqueira. Ele atribui o aumento nas queixas envolvendo árvores à falta de funcionários efetivos na prefeitura. Os serviços são feitos por empresas terceirizadas.

"Não há corpo técnico suficiente para planejar a cidade nem para manutenção dos serviços de zeladoria. O que sairia mais barato."

Antiqueira vai além. "As decisões do que fazer ou atender são mais políticas do que técnicas. Sem falar no marketing. É uma lógica totalmente invertida. Não adianta agir depois que a árvore caiu ou o viaduto cedeu. As subprefeituras apenas apagam incêndio", afirma o sindicalista.

ZONA LESTE

Das 32 subprefeituras da capital paulista, as da Mooca e de Ermelino Matarazzo (zona leste) foram as que receberam o maior número de reclamações da Ouvidoria. O aumento de queixas foi de 80% de 2018 para 2017.

No total, 11.394 reclamações foram feitas no ano passado entre as 32 subprefeituras. Em 2017, o número registrado foi de 10.140. A variação entre os dois anos apontou 12,37%.

No Mooca, 548 reclamações foram protocoladas contra 305 em 2017. Já Ermelino Matarazzo registrou 114 e 63 queixas em 2018 e 2017, respectivamente.

A Mooca, bem como outras regiões da capital, sofre com problemas da falta de segurança. No entanto, são em situações bem mais simples para se contornar, como buracos, podas de árvores e lixo descartado de forma irregular, que compõem a lista de reclamações na Ouvidoria.

"Há pedidos de podas de árvores que chegam a completar aniversário de um ano ou mais de espera", afirma a presidente da Associação dos Moradores e Amigos da Mooca Amo a Mooca, Crescenza Giannocaro, a dona Zina, sobre as reclamações.

A entidade é um dos canais que a população procura para reivindicar melhorias para o bairro.

O consultor de informática Mauro Luís Silva, 49 anos, morador no Jardim Primavera, no Limão (zona norte), ficou dois anos à espera para ter seu pedido atendido.

Na época, a reclamação era para a poda lateral da árvore plantada em sua calçada. A via-crucis começou em 3 de novembro de 2016, quando abriu a solicitação.

De lá até o dia 23 de novembro do ano passado, quando teve o pedido atendido, foram seis protocolos e idas nas regionais.

Cansado de esperar, o consultor quis autorização para contratar profissional, mas a prefeitura negou.No dia da poda, novo problema surgiu: a árvore cresceu e começou a atingir os fios. "Eles disseram que teria que abrir novo protocolo. Agora, para rebaixamento da altura", diz Silva.

OUTRO LADO

A Prefeitura de São Paulo, sob gestão Bruno Covas (PSDB), afirma, em nota, que desde meados do ano passado todas as subprefeituras têm mais de uma equipe de poda e manejo de árvores, "um esforço da atual gestão para tentar minimizar um problema histórico".

Em média, por mês, 65 equipes trabalham nos serviços. Em 2018, 89.668 árvores foram podadas e outras 11.671 removidas, de 51.090 solicitações. "As subprefeituras têm até 120 dias para resposta", afirmou.

Em relação às subprefeituras Mooca e Ermelino Matarazzo, a prefeitura afirmou na nota que ambas atenderam mais solicitações do que receberam em 2018.

Indagada sobre a razão de tamanha burocracia e especificamente do munícipe Mauro Luís Silva, a administração respondeu que "executar um rebaixamento em uma árvore, sem necessidade, pode comprometer o estado fitossanitário do exemplar". O que seria o caso da árvore de Silva.