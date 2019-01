Record ‘espera’ CNN para definir questões de sua programação

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

A chegada da CNN Brasil acabou interferindo em algumas decisões da programação da Record, simples consequência pelo fato do CEO deste novo canal, Douglas Tavolaro, até outro dia ser um dos seus e um alguém que elevou o status do departamento. Na sede da Record, em São Paulo, por mais que se desconverse ou tente disfarçar, já é considerada a possibilidade de um “esvaziamento” do jornalismo e dos produtos atrelados a ele, diante da inevitável saída de pessoas que sempre foram muito próximas ou da absoluta confiança do antigo responsável. “Está [tudo] parado, não sabemos se o chefe (diretor-geral Virgílio Abranches) vai ou não vai para a CNN”, diz um funcionário do ‘Domingo Show’, programa em vias de sofrer mudanças, inclusive na sua duração e horário de exibição. E a questão que envolve o Virgílio é a mesma de vários outros diretores da Record. Todos na espera, sem saber muito bem o que será da própria vida de cada um. Se, de um lado, a Record se vê diante deste problema, que de alguma maneira ela acabará resolvendo, também não tem como não considerar o outro: a abertura de quatrocentas ou mais posições de trabalho prometida pela CNN. E vamos que vamos.

Mestre no Inglês – Neste próximo sábado, em um revezamento que de vez em quando acontece com Marcelo do Ó, Silvio Luiz (foto) voltará a narrar a Premier League na Rede TV!, com comentários de Juarez Soares e Paulo Sérgio. Em campo, a partir das 15 horas, Cardiff e Bournemouth. O nome já é um desafio.

Efeito saudável

O ‘Jornal da Record’, em suas últimas edições, está com algumas diferenças interessantes na forma de se apresentar. Adriana Araújo tem ficado boa parte dele em pé, interagindo com repórteres no telão. E a presença de convidados no estúdio também passou a ser mais frequente. Consequência disso ou não, a audiência subiu um pouco. Está batendo na casa dos 9 pontos na Grande São Paulo.

Bloco na rua

Os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, irão se realizar entre 26 de julho e 11 de agosto. A Record possui os direitos na televisão aberta, mas só vai investir em uma cobertura mais consistente, a partir de abril. Ao que tudo indica, um trabalho que terá bastante participação da equipe do ‘Esporte Fantástico’.

Dinheirinho bom

A parceria Record e Endemol Shine vai pagar R$ 300 mil para o vencedor do reality musical ‘The Four’, da Xuxa, com estreia dia 6, às 22h30. A gravação do primeiro programa será nesta próxima segunda-feira.

Nova série – 1

A GloboNews estreia dia 5, às 21h30, uma série chamada ‘O Melhor do Brasil é o Brasileiro’, que vai “mostrar histórias de brasileiros criativos, quem são e onde estão os inventores do país”. Série do repórter Pedro Neville, em cinco programas, com os temas ‘Invenções que melhoram a vida’, ‘Necessidade, a mãe das invenções’, ‘A tecnologia nas invenções brasileiras’, ‘Invenções no cardápio brasileiro’ e ‘As invenções de João e Maria’.

Nova série – 2

Este trabalho da GloboNews reserva algumas curiosidades, como o ovo de páscoa de coxinha de galinha, um aplicativo colaborativo que mapeia a acessibilidade nos estabelecimentos, luva robótica para reabilitação e fogão a luz solar, entre outras. Lembrando que a frase ‘O Melhor do Brasil é o Brasileiro’ já foi utilizada em uma campanha da ABA (Associação Brasileira de Anunciantes).

Final feliz

Data hoje, é possível assegurar que está muito próxima a renovação de contrato do Luiz Bacci com a Record. Os resultados do “Cidade Alerta” e o seu bom entrosamento com a nova gestão, entenda-se Antonio Guerreiro, vieram a facilitar a negociação. Não tem nada assinado ainda, mas as possibilidades de acerto evoluíram bastante nos últimos dias.

Luluzinhas

Ontem, quem passou cedo pelo Albert Einstein, em São Paulo ou por suas imediações, se surpreendeu com a presença da imprensa. Normal por se tratar de uma cobertura obrigatória, a internação de um presidente, mas porque a maioria eram repórteres, mulheres. E dos mais diferentes veículos, como comprova a imagem compartilhada nas redes sociais por Veruska Donato e outras colegas.

Pontapé inicial

O “MasterChef”, comemorativo a 10 temporadas do formato no Brasil, começa a ser gravado na próxima segunda-feira com a etapa da Fase das Batalhas. E a Band definiu que a estreia será em abril. Falta confirma a data.

Bate – Rebate

Record e SBT prestaram bonitas e merecidas homenagens ao Wagner Montes, que veio a falecer no último sábado...

... Antes de tudo justas a um profissional, com passagens e trabalhos bem importantes nas duas emissoras.

O ‘Encrenca’, da Rede TV!, voltará ao vivo no próximo domingo, mas sem provocar alterações na Band...

... Que vai seguir com programação normal: ‘Terceiro Tempo’, ‘Vídeos Incríveis’ e o filme ‘Trem Noturno para Lisboa’, estrelado por Jeremy Irons.

Rede TV!, por sua vez, terá uma noite de sexta-feira voltada para a tragédia de Brumadinho...

... Um ‘Documento Verdade’ antes e a Mariana Godoy depois, falando do mesmo assunto.

Em toda a tragédia de Brumadinho, um destaque para o tenente Pedro Aihara...

... Como porta-voz do Corpo de Bombeiros, sempre se mostrou muito seguro nas informações e nunca deixou perguntas sem respostas.

Na transmissão do Australian Open 2019, a ESPN registrou aumento de 55% de audiência em relação ao ano passado...

... Durante a exibição da final masculina entre Novak Djokovic e Rafael Nadal, foi o segundo canal mais visto da TV por assinatura.

C´est fini

Prática comum entre estrelas da TV e do cinema exigir que todo material de divulgação em que apareçam, como vídeos e fotos, mesmo em se tratando do personagem, sejam antes aprovados por elas. Christiana Ubach, protagonista de ‘A Garota da Moto’ no SBT, não foge a regra. Segundo a produtora da série, “o que fazemos sempre é alinhar entre a produtora, o canal e a protagonista a comunicação para a divulgação como um todo”. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!