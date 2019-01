Red Bull se arma contra o sufoco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clube mais novo entre os 16 participantes deste Paulistão, o Red Bull viveu um pesadelo em duas das quatro participações no torneio.

Se em 2015 e 2016, o Red Bull caiu nas quartas de final, nos dois anos seguintes, o clube-empresa flertou com o rebaixamento à Série A-2.

Como ocorreu ao longo de todas as participações na elite, para que a marca ganhe exposição o maior tempo possível, o plano é se classificar para o mata-mata.

Para cumprir a meta, o Red Bull contratou no ano passado o técnico Antônio Carlos Zago, que levou a equipe à semifinal da Copa Paulista.

Por essa campanha, o ex-zagueiro ganhou o respeito dos investidores, que lhe deram um elenco com jogadores experientes para tentar uma vaga entre os oito mais bem classificados.

"É um campeonato difícil, mas formamos um bom time. Pensamos em classificação, quartas de final e, quem sabe, as semis. A gente tem de pensar grande a partir de agora", analisou Zago.

Do elenco, os destaques são o goleiro Julio Cesar, cria do Corinthians, zagueiro Xandão, que teve passagem pelo São Paulo, o volante João Denoni e o atacante Gabriel Leite, formados no Palmeiras, e o atacante Osman, ex-América-MG e Chapecoense.

"Nós temos um projeto ousado, e estou muito orgulhoso com esse novo desafio", afirmou Xandão.

RED BULL

Apelido: Touro

Fundação: 19/11/2007

Estádio: Moisés Lucarelli, com capacidade para 19.728 torcedores

Principal título: 1 Série A-3 do Paulista (2010)

Melhor colocação: 6º lugar (2015)

Colocação no Paulista-2018: 14º lugar

Técnico: Antônio Carlos Zago