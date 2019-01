Red Hot Chili Peppers anuncia show nas pirâmides do Egito

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Hot Chili Peppers anunciou em seu site nesta quarta (16) um show em Gizé, onde ficam três grandes pirâmides do Egito: Quéops, Quéfren e Miquerinos. A apresentação será em 15 de março.

Os ingressos ficarão disponíveis a partir de sexta (18) pelo site ticketsmarche.com. Os preços ainda não foram divulgados.

A banda foi formada em 1983 e conta atualmente com Anthony Kiedis (vocalista), Flea (baixista), Josh Klinghoffer (guitarrista) e Chad Smith (bateria).

Com 11 discos de estúdio na carreira, o grupo da Califórnia está com a turnê de seu trabalho mais recente, o álbum “The Getaway” (2016).

A lista de sucessos dos Chili Peppers é extensa e inclui hits como “Give It Away”, “Under the Bridge”, “Californication”, “Otherside” e “By The Way”.

A última vez que Anthony Kiedis e companhia passaram pelo Brasil foi no Lollapalooza do ano passado.

Na agenda do grupo, ainda estão apresentações em países como Austrália e Nova Zelândia de fevereiro a março.