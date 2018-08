Rede de cinema lança promoção com sessão mais barata às segundas em Curitiba

Redação Bem Paraná

A Rede Cinemark dá inicio à promoção Segunda Imperdível no Shopping Mueller e no Park Shopping Barigui, em Curitiba. Quem for ao cinema às segundas-feiras assiste a filmes em 2D pelos preços promocionais de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia). Já para as sessões em 3D, os valores são de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

A programação completa de cinema você pode ver no Guia Bem Paraná

Serviços – Cinemark:

Promoção – “Segunda Imperdível”:

Park Shopping Barigui – Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 600

Shopping Mueller - Av. Candido de Abreu, 127

Ingressos – segunda-feira

Salas 2D – R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia)

Salas 3D – R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia)

Promoção válida às segundas-feiras, exceto feriados, emendas e pré-estreias (consulte a tabela vigente). Os valores promocionais não se aplicam às salas XD, Prime e poltronas D-BOX. Promoção não cumulativa e válida por período indeterminado.