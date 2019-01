Rede de farmácias inova e vende protetor solar nas areias do Litoral

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Quem nunca resolveu pegar praia e, em cima da hora, já com o pé na água, se deu conta de ter esquecido o protetor solar? Pois as Farmácias Nissei, oitava maior rede de farmácias do país, resolveram inovar com uma ação especial nas férias justamente com isso em mente: um carrinho da marca que vende protetores solares. A ação verão da rede também conta com distribuição gratuita de pulseiras de identificação para crianças, leques e sacolas de lixo, algo que já ocorre desde dezembro.

A ação foi possibilitada graças a uma nova tecnologia de ponto de venda móvel, que permite emissão de nota fiscal e o pagamento dos clientes exclusivamente com cartão de débito ou crédito. Os preços promocionais serão os mesmos da loja física, diferente de outros itens tradicionalmente vendidos orla e que apresentam valores mais elevados.

“Levar à praia este produto é uma forma do nosso cliente ficar tranquilo para curtir as férias sem complicações, além de garantir sua comodidade”, afirma Alexandre Maeoka, diretor executivo da Nissei. “Esse é um exemplo do Padrão de Qualidade Nissei: oferecer as melhores experiências de compra aos clientes, o que vem a reforçar nosso conceito de mais que farmácia”.

A ação ocorrerá em quatro praias paranaenses: Caiobá, Matinhos, Guaratuba e Praia de Leste, as sextas, sábados e domingos de janeiro e, depois, durante o Carnaval. A ação faz parte de um trabalho que a Nissei realiza todos os anos, como forma de reforçar o compromisso da marca em atender da melhor forma os clientes, otimizando serviços, gerando comodidade e auxiliando na manutenção da limpeza das praias além do bem-estar das crianças, a fim de garantir a praticidade aos veranistas.

Além disso, a Nissei também criou um hotsite para dar as melhores dicas de verão. Basta acessar www.veraonissei.com.br e conferir.