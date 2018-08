Rede de franquias de comida tailandesa abre restaurante em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Inspirado na cozinha e na cultura tailandesa, a rede de franquias de restaurantes Khea Thai abriu as portas de sua segunda unidade na capital paranaense no último dia 8 de agosto, incrementando ainda mais a gastronomia local com um espaço ambientado para proporcionar aos clientes uma viagem à Tailândia. A rede é comandada pelas empresárias Malu Pontes, jornalista e proprietária de uma produtora de áudio e vídeo em São Paulo e Milene Dellatore, chef formada em gastronomia na Tafe University, na Austrália. Milene morou por anos na Tailândia, desde que foi trabalhar como voluntária no Tsunami que atingiu o país em 2004, e utiliza o seu conhecimento da gastronomia local para comandar a cozinha dos restaurantes no Brasil.

A cozinha tailandesa se destaca por sabores e aromas. Não é necessariamente apimentada, como muitos pensam, e há diversos pratos e petiscos sem pimenta. O grande destaque da culinária tailandesa é o curry, tempero adicionado à maioria dos pratos à base de carnes, peixes e frango, sem contar os molhos baseados em leite de coco e massas sem glúten. A chef Milene Dellatore, uma das idealizadoras dos pratos presentes em todas as lojas da rede, recentemente cozinhou, e pela segunda vez, para o embaixador da Tailândia no Brasil, em São Paulo, com grande aceitação por parte da autoridade. O menu do Khea Thai ainda contempla pratos e petiscos vegetarianos, sendo que as receitas das bebidas foram trazidas da Tailândia. Entretanto, alguns drinks foram criados por um mixologista de São Paulo.

No quesito sustentabilidade, o trabalho do Khea Thai é pautado por ações de responsabilidade socioambiental com o restaurante possuindo um sistema de reutilização de água dos aparelhos de ar-condicionado e descarte seletivo dos resíduos. Além disso, possui horta própria para o cultivo de temperos e especiarias, livre de agrotóxicos. Vale lembrar ainda que a rede já extinguiu o uso de canudos de plástico de suas lojas, tendo sido estes substituídos por canudos de bambu ou papel.

A nova unidade está localizada na Rua Saldanha Marinho, 1753 - Praça da Espanha, em Curitiba. O horário de funcionamento é de terça a sábado a partir das 18h30. Mais informações pelo site www.kheathai.com.