Rede de hamburguerias curitibana chega em 5 estados do País e deve faturar R$10 mi em 2018

O Mr. Hoppy – Beer & Burger conquista admiradores com cada nova unidade. Já são cinco em Curitiba, duas em Belo Horizonte, duas em Recife, uma recém-inaugurada na cidade de São Caetano do Sul no ABC paulista, e outra em Joinville, em Santa Catarina. Com as unidades de Foz do Iguaçu e Mogi das Cruzes engatilhadas para inauguração ainda no primeiro semestre de 2018, já são 13 estabelecimentos que exibem a marca. Criada pelo empresário José Araújo Neto, 34, em parceria com Vinícius Sampaio, 38, ela possui uma proposta de franquias altamente rentável, caracterizada, principalmente, pelo baixo investimento (a partir de 70 mil em taxa de franquia) e retorno rápido com payback em média (nas atuais operações) de seis meses. Atualmente, a previsão de faturamento da rede para 2018 é de 10 milhões de reais, mais de 60% de crescimento com relação a 2017. Por meio da taxa fixa de franquia – 5 mil reais – a rede de hamburguerias aposta no baixo período para implementação com média de 45 dias, para garantir a desburocratização de todos os processos. Com isso, a marca traz uma lista de fornecedores homologados e garante a completa autonomia de negociação entre o franqueado e o próprio fornecedor. Além disso, como cada unidade é única e atende a um determinado público-alvo ou segmento e possui suas próprias necessidades de marketing, é garantido ao franqueado um fundo de marketing livre, que opera dentro da realidade de cada Mr. Hoppy.

Construtora vai lançar 2,6 mil unidades até 2020 na RMC

A Valor Real Construções, construtora localizada em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), planeja lançar 2.600 novos imóveis populares do programa Minha Casa Minha Vida até 2020. Ainda em 2018, serão 600 unidades, contra 300 lançadas em 2017. Concentrada até então em São José, a construtora acelera a produção com um investimento de cerca de R$ 25 milhões e a entrada no município vizinho de Pinhais. A Valor Real também está prospectando oportunidades fora do Paraná. “Em 2019 e 2020, a nossa meta é lançar, pelo menos, mil unidades por ano. A empresa já tem em estoque de terrenos volume suficiente para suportar o ciclo de lançamento dos próximos dois anos, além das negociações em andamento que nos permitirão cumprir as metas”, explica Marcelo Lage, diretor da Valor Real Construções. A previsão otimista reflete a estratégia de planejar pensando na satisfação do cliente e na qualidade dos empreendimentos.

BALANÇO - Considerada há 22 anos como referência em consultoria de reestruturação e recuperação judicial, a Siegen apresenta seu novo sócio, Jackson Bastos Marques.