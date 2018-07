Rede de Proteção promove adoção e microchipagem de cães e gatos

Redação Bem Paraná, com Prefeitura Municipal de Curitiba e assessoria

A Expopet, feira de produtos para animais no Expo Renault Barigui, também terá um espaço para a adoção de cães e gatos. Os cerca de 80 animais disponíveis serão levados por protetores e organizações parceiros da Rede de Proteção Animal da Prefeitura. O evento acontece de sexta-feira (27/7) a domingo (29/7), das 13h às 18h.

Veterinários da Prefeitura estarão no local para dar orientações sobre guarda responsável e contra os maus-tratos aos animais. Eles farão, ainda, a colocação de microchips nos cães e gatos que forem adotados.

“A identificação é uma segurança para o animal e para o tutor. Isso aumenta a possibilidade de identificação e de se encontrar animais perdidos ou abandonados”, explica a chefe da Rede de Proteção Animal, Vivien Midori Morikawa.

Após a aplicação do microchip – um processo rápido e indolor – é preciso que o tutor complete o cadastro no site da Rede.

A Rede de Proteção Animal irá disponibilizar 50 bichinhos ao dia, em maioria filhotes, mas também terão adultos.

Eles estarão orientando as pessoas nos cuidados sobre adoção e o interessado já poderá sair da feira com o seu pet, após assinar o termo de adoção. O evento, que tem como objetivo oferecer uma grande variedade em serviços e produtos, sendo a maior feira pet friendly do Paraná e uma das maiores do Sul do Brasil, contará com Passarela Pet, campeonato de tosa, Arena Pet, Espaço Família, e ainda a presença do aventureiro Richard Rasmussen e do especialista em comportamento canino Roberto Mayer.



Passarela Pet

Tratando-se de uma feira voltada para pets, é claro que os holofotes não poderiam deixar de estarem focados neles. Num dos grandes atrativos da feira, a Passarela Pet, os donos poderão levar os seus pets para desfilar, onde eles serão as estrelas do evento. E, nesta edição, a novidade fica por conta do camarim com groomer (tosadores) que irão embelezar os pets, antes de sua estreia.

Todos os dias do evento, de sexta a domingo, os pets e seus donos poderão desfilar na Passarela Pet nas categorias simpatia e glamour. Ao final do desfile, quem irá decidir a classificação é o público, através de suas palmas. Os três primeiros colocados serão premiados com brindes.

No sábado, outra atração da Passarela Pet será a apresentação de tosa asiática e preparação de cachorro da raça Spitz.

No domingo, o público poderá conferir às 14h, o desfile de três modelos com 2 cães e um gato, no estilo creative, que serão preparados na hora. Também no dia, haverá a competição de tosa às 17h, em que o groomer (tosador) que se destacar, ganhará uma tesoura especial de tosa.



Arena Pet

Um espaço da feira promete atrair muito a atenção dos visitantes, é a Arena Pet, que contará com circuito inflável para apresentação de cachorros e gatos adestrados. O curioso são os gatos adestrados, que não são tão comuns, pela dificuldade do adestramento. Os pets adestrados vão pular obstáculos, passar por arcos, entre outros, exibindo todas as suas habilidades para impressionar e divertir o público.



Bate-papo e foto com Richard Rasmussen

Richard Rasmussen marca presença na EXPOPET CURITIBA para contar um pouco de suas histórias e trocar experiências com expectadores. Na ocasião, haverá um bate-papo e depois ele estará disponível para tirar fotos com o público. Ele que é biólogo, formado pela Universidade Ibirapuera, desde 2005 produz, dirige e apresenta programas de TV. Atualmente está com programas sendo exibidos no Brasil pelo Animal Planet do grupo Discovery Channel e na NatGeo Channel e Wild por toda América Latina em espanhol e português.



Palestra com o especialista em comportamento canino Roberto Mayer

Também marca presença na EXPOPET CURITIBA 2018, Roberto Mayer, que é o maior especialista em comportamento canino do Brasil. Ele fará uma palestra no domingo, dia 29 de julho, às 16h sobre o tema. Ele é o único terapeuta canino brasileiro reconhecido por Cesar Millan e Adriana Barnes como referência na reabilitação de cães usando a Psicologia Canina como ferramenta. Hoje é considerado o profissional mais qualificado quando o assunto é reabilitação de cães considerados casos irreversíveis.



SERVIÇO:

3ª EXPOPET CURITIBA 2018

Data: 27 a 29 de julho de 2018



Horários de funcionamento:

Sexta-feira (27/07) – 13h às 22h

Sábado (28/07) – 10h às 22h

Domingo (29/07) – 10h às 21h



Local: Centro de Exposições - Expo Renault Barigui (Parque Barigui) - Rua Batista Ganz, 430 - Santo Inácio - Curitiba/PR

Estacionamento: estacionamento público do Parque Barigui

Ingressos: Comprar na hora, direto na bilheteria.

Valor da entrada: R$ 10.00.* Crianças até 10 anos não pagam entrada.