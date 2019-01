Rede de supermercados do PR oferece wi-fi gratuito para seus clientes

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Super Muffato sai na frente e se torna a primeira rede de supermercados do país a oferecer wi-fi gratuito em 100% de suas lojas através de aplicativo. “Nossa proposta de marca é oferecer uma experiência única de compras aos nossos clientes e a inovação tecnológica faz parte desse compromisso”, comenta o gerente de tecnologia do Grupo Muffato, Fábio Donadon.

Para acessar a internet gratuitamente, o procedimento é simples: basta ser cliente ClubeFato (programa de relacionamento da rede), baixar o app do Super Muffato no smartphone e seguir as orientações para completar o acesso. Feito isso, é só se conectar e utilizar à vontade. Não há restrição de navegação e tudo é feito com a máxima segurança e controle.

Além de ser uma facilidade a mais para os clientes, esse novo serviço também permite a interação entre empresa e consumidor. “Ao acessar o wi-fi via app do Super Muffato o cliente poderá receber notificações sobre as novidades daquela loja e também as ofertas do dia levando em conta seus hábitos de compra”, explica Donadon.

Segundo o gerente, o futuro do varejo aponta para a necessidade de integrar os diversos canais e ferramentas que a empresa utiliza para se relacionar com o cliente, proporcionando mais praticidade e comodidade. “As lojas físicas têm que estar preparadas para esse novo perfil de consumidor, mais antenado e tecnológico. Aqui, no Super Muffato, trabalhamos o tempo todo pensando em novas formas de atender as demandas e surpreender nossos clientes, independente do canal”, conta.

A equipe de Tecnologia da rede já está desenvolvendo outras funcionalidades que possam auxiliar ainda mais o cliente em suas decisões de compra.