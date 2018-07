Rede de supermercados do PR vende cerveja e chocolate por até R$ 0,99 nesta sexta

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Para ajudar os consumidores com o orçamento familiar nos últimos dias do mês, as lojas Condor do Paraná oferecem descontos de até 70% em 500 produtos de todos os setores, nesta sexta-feira, dia 27 de julho. Além de economizarem na ação “Super Sale 500 Off Condor”, os clientes ainda podem contar com a sorte e concorrer a 3 carros Kwid 0Km, sendo que o primeiro sorteio vai acontecer no dia 4 de agosto.

Nesta sexta-feira, os clientes vão encontrar muitas ofertas nas lojas Condor. Dentre elas, todas as Águas de Coco 1 Litro com 50% de desconto, toda a linha Nutren também com 50% de desconto e para todos os pneus Goodyear aro 14, o cliente Clube Condor compra 2 unidades e ganha 30% de desconto na 2ª unidade.

Clientes que pagarem as suas compras com o cartão Condor Mastercard ou cartão Condor Visa, também terão descontos especiais: Cerveja Brahma Chopp 269ml Lata, que de R$ 1,49 cada, saí por R$ 0,99 cada e Óleo de Soja 900ml Pet, que de R$ 2,78 cada, saí por R$ 2,68 cada no Clube Condor e por R$ 1,99 cada pagando com o cartão Condor. O cartão Condor pode ser solicitado no estande de atendimento do cartão, localizado em todas as lojas Condor (exceto lojas Condor Ahú, Brasília, Cristo Rei e Santa Felicidade).

Outros destaques são: Chocolate Talento Garoto 25g, de R$ 2,05 cada por R$ 0,99 cada, Refresco em Pó Tang 25g sabores, de R$ 1,09 cada por R$ 0,79 cada, Frango congelado de R$ 5,78kg por R$ 3,78kg, Bacon ou Linguiça Calabresa Defumada de R$ 15,98 Kg por a partir de R$ 9,98 kg, Qualy 250g de R$ 3,09 cada por R$ 1,49 cada, Limpador Multiuso Veja 750ml fragrâncias de R$ 7,29 cada por R$ 2,98 cada, Amaciante Concentrado Ypê 500ml Fragrâncias, de R$ 5,98 por R$ 3,98, além de muitos outros produtos com descontos que chegam a 70%.

Como participar dos sorteios

A campanha do sorteio dos carros vai até 28 de setembro e vai sortear três Renault Kwid 0 Km. A cada R$ 90,00 em compras (exceto bebidas alcoólicas, produtos de tacabaria e cigarros), será emitido automaticamente no cupom fiscal de compra um código alfanumérico de dez dígitos, que deverá ser cadastrado no site da promoção junto com os dados do cliente (www.promocoescondor.com.br/liquidaturbo). Para clientes que efetuarem a compra com o cartão Condor, serão impressos códigos em dobro.

Após a finalização do cadastro no site, para cada código alfanumérico será emitido um número da sorte para concorrer aos sorteios. Clientes cadastrados no Clube Condor vão ganhar números da sorte em dobro.

O valor das compras não é cumulativo, ou seja, só serão consideradas as compras de um único cupom fiscal.

Clube Condor

A participação no clube é gratuita e, para aderir, basta realizar um cadastro em qualquer uma das 45 lojas do Paraná e Santa Catarina, no totem localizado na entrada da área de vendas ou nos estandes de atendimento dos Cartões Condor. A adesão também pode ser feita pelo site www.clubecondor.com.

O endereço e horário de funcionamento de todas as lojas Condor pode ser conferido em www.condor.com.br.