Rede Deville - canudos biodegradáveis

A Rede Deville inicia 2019 mais sustentável: excluindo o uso de canudos plásticos. O projeto ganhou força com uma tendência iniciada em 2018, quando grandes redes alimentícias também sinalizaram o fim dos canudos plásticos.“Temos certeza que a ação será incentivada por nossos clientes. Juntos, ajudaremos a diminuir a poluição, evitar alagamentos por entupimento da drenagem urbana, além de reduzir acidentes e mortes com animais marinhos”, afirma o Diretor de Marketing e Vendas da Rede, Cícero Vilela. Caso o cliente solicite, será fornecido um canudo biodegradável, que se decompõe em até 180 dias (os de plástico comum levam no mínimo 100 anos).

Nomeação

A advogada Maria Amélia Mastrorosa Vianna, sócia do Escritório Pereira Gionédis Advogados, irá presidir a 9ª Comissão de Seleção (Sociedade de Advogados), da nova diretoria da OAB, que tomou posse nesta quinta-feira (17) e permanece até 2021. Ela também atuará como suplente no Conselho Estadual. O advogado Cássio Lisandro Telles assume a presidência da instituição sucedendo José Augusto Araújo de Noronha, que será conselheiro federal na nova gestão. Também serão empossados na ocasião, os presidentes das 48 subseções da Ordem no estado.

Balanço:

** Com o intuito de tornar o vinho elaborado na região de Curitiba, ainda mais conhecido por moradores da Capital e Região, a Família Fardo Vinícola, situada em Quatro Barras, lança o serviço ‘Frete Free’. Ou seja, o curitibano e moradores dos municípios de Quatro Barras e Campina Grande do Sul não pagarão por frete na compra dos vinhos da loja virtual. “Hoje nosso público é majoritariamente de pessoas do eixo Rio-São Paulo, queremos que os moradores da capital também apreciem o que há de melhor na elaboração de vinhos aqui da região, por isso pensamos neste serviço voltado especificamente para o curitibano”, explica Justina Fardo, uma das fundadoras da vinícola. Para ter acesso basta clicar www.familiafardo.com.br

** Almoço acompanhado de Colônia de Férias com muita diversão, oficinas artísticas e recreação! O Restaurante Espaço Depósito realiza até o dia 01 de fevereiro, de segunda a sexta das 12 às 16h, a Colônia de Férias do Espaço Depósito. Sob a coordenação da MUV Lazer, a colônia de férias tem uma temática diferente a cada dia. A Colônia é recomendada para crianças de 03 a 12 anos acompanhada dos pais. As atividades são gratuitas para clientes do restaurante. Mais informações: (41) 3333-5726.

** Os empresários Gabriel Mota e Valdeci Rodrigues abrirão o Fort Way, no mês de abril em Colombo, no bairro Guaraituba. O complexo gastronômico terá 12 operações variadas e irá contar com áreas abertas e áreas fechadas, o que permite uma interação com a natureza e aproveitamento de luz natural nos dias de sol.

** A Casa W lança o O Barbeiro W. Espaço exclusivo para os homens, além do corte de cabelo e barba, os clientes podem realizar diversos protocolos como terapias capilares, coloração, tonalização para grisalhos, manicure e pedicure, tratamentos para queda de cabelo e para barba entre outros.