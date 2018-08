Rede Deville renova cardápios

Da redação

Transformar cada refeição em uma experiência gastronômica. Esse foi o conceito para o projeto de renovação dos cardápios dos hotéis da Rede Deville. Um processo que passou pela pesquisa do mercado local, até aquisição de louças para novas apresentações dos pratos. O layout e conteúdo dos cardápios também entrou no processo, trazendo uma visão mais contemporânea e com foco nos ingredientes.

Foi feita toda uma contextualização em torno dos pratos e ingredientes locais. “Dessa forma, criamos com a gastronomia uma extensão da viagem do hóspede, explorando a experiência sensorial”, conta Eduardo Troian, gerente de operações corporativo da Rede Deville. Entre os destaques, no Deville Prime Porto Alegre está o Costelão Gaúcho. Já no Deville Prime Cuiabá, Iscas de Jacaré à Milanesa. No Deville Prime Salvador, Moquecas de Frutos do Mar e, no Deville Business Curitiba, Pescada-Amarela ao Molho de Limão Siciliano.