Rede Nissei oferta 270 de vagas de trabalho no Paraná, Santa Catarina e São Paulo

Redação Bem Paraná com assessoria

A Rede de Farmácias Nissei está oferecendo 270 vagas de empregos nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A maior parte delas é na função de Assistente 1 (antigo operador de caixa) e Assistente 2 (Vendedor), mas há oportunidades para outros cargos e até para farmacêuticos.

Segundo a gerente de RH da Rede, Camille Holmer, os currículos podem ser entregues em qualquer unidade da farmácia ou também via cadastrado no site da Nissei (www.farmaciasnissei.com.br). No total são 184 vagas em Curitiba e Região Metropolitana, outras 68 distribuídas pelo interior do Estado. “Há ainda vagas, em menor número, para os Estados de São Paulo e Santa Catarina como”, aponta.