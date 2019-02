Reeleito, Maia promete comandar reformas em diálogo com governadores e prefeitos de todos os partidos

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Reeleito à presidência da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) prometeu "comandar as reformas de forma pactuada junto com os governadores e prefeitos de todos os partidos políticos".

Defensor de pautas liberais, especialmente da reforma da Previdência, Maia disse que, para aprovar as mudanças nas regras de aposentadoria, é necessário dialogar com políticos de todas as correntes partidárias, inclusive com a oposição ao governo.

Maia defendeu a modernização da Câmara, que, segundo ele, precisa de mudar a relação com a sociedade para ficar mais próxima do cidadão.

No discurso, o presidente da Câmara, que foi eleito pela terceira vez para o cargo, se emocionou ao agradecer à família, especialmente ao falar sobre o pai, César Maia, vereador e ex-prefeito do Rio.