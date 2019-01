Reforço do Inter sofre lesão grave no dia da apresentação e para por sete meses

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter sofreu uma baixa entre seus reforços para a temporada 2019. Matheus Galdezani, que seria apresentado nesta segunda-feira (14), sofreu rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito no começo do dia de treinos do Colorado.

O volante precisará passar por cirurgia e ficará afastado dos gramados por sete meses.

Foi o primeiro treinamento dele com o grupo de jogadores. Sozinho, ele trancou o pé no gramado e, ao fazer um giro, teve uma entorse. Sem conseguir apoiar o pé no chão, saiu carregado do CT Parque Gigante.

Depois da realização de exames, o Internacional confirmou a necessidade de intervenção cirúrgica. O atleta de 26 anos cujos direitos pertencem ao Coritiba ficará afastado dos treinamentos e jogos por 7 meses dos 12 que tem de vínculo em Porto Alegre.

O Colorado informou também que Galdezani fará todo processo de recuperação no clube, descartando rompimento de vínculo. A diretoria avalia uma reposição no mercado, mas entende, logo de cara, que tem peças suficientes no elenco.