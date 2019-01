Reformas são essenciais para manter inflação baixa a longo prazo, diz presidente do BC

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reforçou nesta sexta-feira (11) defesa de reformas e ajustes na economia para manter a inflação baixa no médio e longo prazos.

Ele lembrou que o IPCA de 2018 ficou dentro da meta e a expectativa do mercado é que a situação se repita nos próximos anos.

"Manter o controle da inflação é um trabalho contínuo, sabendo que reformas e ajustes necessários à economia brasileira são essenciais para manter a inflação baixa no médio e no longo prazos, para a queda estrutural das taxas de juros e para a recuperação sustentável da economia", disse , em evento na sede do BC no Rio.

Nesta sexta, o IBGE informou que o IPCA, índice oficial de inflação, fechou 2018 em 3,75%, abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, que é 4,5%. Goldfajn afirmou que, no regime de metas, a confiança na política monetária é fundamental para as expectativas do mercado.

"O mais importante é que as perspectivas de inflação para os próximos anos continuam dentro da meta", completou, citando dados do boletim Focus. Para 2019 e 2020, a projeção é qwe o IPCA seja de 4%. Para 2021, 3,75%.

Goldfajn participa do lançamento da coleção "História contada do Banco Central", com depoimentos de ex-presidentes da instituição. Ele será substituído no BC por Roberto Campos Neto, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro que precisa ainda ter seu nome aprovado pelo Senado.