Região norte de Curitiba ganhará Ponto de Atendimento ao Empreendedor

Unidade no bairro Bom Retiro fomenta a criação de novos negócios e o aprimoramento do empresariado local

Empreendedores de micro e pequenas empresas da região norte de Curitiba terão atendimento facilitado e perto de casa a partir deste mês. No próximo dia 20 de agosto, o Sebrae/PR e os parceiros Encontro da Amazônia – empresa especializada em eventos corporativos, e Quality Planning Sistemas - desenvolvedora de softwares, inauguram o Ponto de Atendimento ao Empreendedor no bairro Bom Retiro, dentro do Encontro da Amazônia.

Localizado na Rua Nilo Peçanha, nº 1907, este é o segundo ponto de atendimento da capital paranaense. O primeiro foi inaugurado no ano passado, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), dentro da Universidade Positivo (UP). De acordo com a consultora do Sebrae/PR Juliana Bacila o local amplia a capilaridade de atendimento, facilitando ainda mais o acesso de quem pretende abrir seu próprio negócio ou para atender quem já está no mercado e busca aprimoramento.

“O Ponto de Atendimento oferece uma séria de soluções úteis ao dia a dia das empresas, como orientações técnicas, de gestão, capacitações e consultorias. Enfim, informações que contribuem para melhoria do desempenho das micro e pequenas empresas já existentes, e ainda, fomentam a criação de novas, gerando cada vez mais desenvolvimento para a região”, avalia.

Atualmente, existem mais de 24 mil microempresas e quase quatro mil empresas de pequeno porte somando os bairros São Lourenço, Pilarzinho, Bom Retiro, Centro Cívico, Cabral, Juvevê, Boa Vista, Bacacheri, Hugo Lange, Jardim Social e Alto da Glória. O funcionamento do Ponto de Atendimento Encontro da Amazônia ocorrerá de segunda a sexta-feira, em horário comercial.