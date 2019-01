Regina Volpato voltará a desfilar pela Unidos de Vila Isabel no Carnaval

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Regina Volpato, apresentadora do programa Mulheres, da TV Gazeta, voltará a desfilar pela escola de samba Unidos de Vila Isabel no próximo Carnaval.

Nesta sexta (25), ela publicou a novidade em suas redes sociais, ao lado de uma foto no barracão da escola.

"Estive na Unidos de Vila Isabel, minha escola do coração, em que fui campeã em 2013, e recebi com muita honra o convite para voltar a desfilar com eles", escreveu.

"Obrigada, Wilson Alves e Edson Pereira! Me sinto voltando para casa. Segura, Vila, que 2019 é nosso outra vez!"

A última vez em que a apresentadora desfilou pela escola foi em 2014. Em 2013, a Unidos de Vila Isabel foi eleita campeã do Carnaval carioca. O desfile deste ano acontece no dia 4/3.