Regional Tatuquara tem vagas para castração gratuita de cães e gatos. Veja como fazer a inscrição

SMCS

Até este fim de semana, restavam cerca de 400 vagas para a castração gratuita de cães e gatos na Regional Tatuquara, na semana que vem. Tutores e protetores interessados em levar os animais para os procedimentos devem se cadastrar e fazer a validação, na Rua da Cidadania do Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n – Tatuquara), o mais rápido possível para garantir o agendamento.

A unidade móvel fica estacionada também na Regional de segunda-feira (16/7) até sábado (21/7) e tem a previsão de atender, ao todo, 1,2 mil animais. De lá, o castramóvel parte para a Regional Boqueirão, com atendimentos entre 23 e 26 de julho.

Cadastros continuam

O cadastramento é ininterrupto e pode ser feito por moradores e protetores de animais de toda a cidade a qualquer momento.

Confira o passo a passo:

1 - Acesse o link Cadastre seu Animal no site da Rede de Proteção;

2 - Informe seu CPF para iniciar o cadastro;

3 - Preencha corretamente seus dados e os dos animais;

4 – Informe o programa social ou ONG do qual faz parte: Armazém da Família; Bolsa Família; ONG de Proteção Animal ou protetor independente (mediante cadastro de protetor independente);

5 – Clique em adicionar o animal e em seguida, vá até o fim da página, clique em Salvar e anote o protocolo gerado (cada animal inscrito terá um número de protocolo);

6 – Compareça à Rua da Cidadania da Regional onde deseja atendimento para validação do benefício, apresente RG, CPF, o número de protocolo gerado e o comprovante do benefício (exceto Protetores e ONGs);

7 – O agendamento do procedimento será feito pela Rede de Proteção Animal por contato telefônico.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones: 3350-9939, 3350-8903 e 3321-2074.