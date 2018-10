Reitoria e Coro da UFPR comemoram 60 anos

Da Redação Bem Paraná

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) realiza, nesta quarta-feira (17), a comemoração dos 60 anos do Complexo da Reitoria e do Coro da UFPR. A solenidade acontece no Teatro da Reitoria, às 19 horas. Para manter a história e a memória da universidade, o professor Ulf Gregor Baranow é um dos homenageados da noite. O Maestro Mário Garau (in memorian), fundador do Coro da UFPR, e o Maestro Alvaro Naldony, diretor do Coro há 30 anos, também serão homenageados.

No evento, os autores das 15 imagens selecionadas pelo concurso de fotografias para celebrar os 60 anos do Complexo da Reitoria receberão certificados. As imagens retratam o dia a dia, os espaços e pessoas que fazem parte do cotidiano.

O Coro da UFPR, que comemora seus 60 anos de dedicação à pesquisa, estudo e difusão da música erudita por meio do canto oral, se apresentará com a participação de ex-integrantes do Coro e de grupos convidados como a Orquestra Filarmônica da UFPR e o Coro do CEP. O coro vai fazer apresentações de hoje até o sábado, sempre às 20h30, no Teatro da Reitoria.

Fundado em 17 de outubro de 1958 pelo Maestro Mario Garau, o Coro é dirigido há 30 anos pelo Maestro Alvaro Nadolny. Na primeira apresentação, hoje, será feita uma cerimônia de homenagem. O espetáculo terá a participação de ex-integrantes do Coro e de grupos convidados. Na semana passada o coro fez um ensaio para as apresentações desta semana festiva.