Renan Calheiros retira sua candidatura à Presidência do Senado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renan Calheiros (MDB-AL) anunciou em discurso no plenário do Senado na tarde deste sábado (2) que retirou sua candidatura à presidência do Senado.

Plenário do Senado vaiou quando Renan diz que processo não era democrático e retirou sua candidatura.

Segundo parlamentares, Renan retirou sua candidatura ao perceber que não teria votos suficientes para vencer neste sábado.

O estopim foi a decisão da bancada do PSDB de mostrar a cédula de votação na segunda votação. Renan alimentava a esperança de ter votos nessa bancada.