Renato Aragão poderá fazer participação especial em A Praça é Nossa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ô, psit! Está saudoso das piadas de Renato Aragão, o eterno Didi Mocó? Parece que seus problemas acabaram. E você vai se surpreender de onde poderá rever o personagem.

Em entrevista dada ao site Noticias da TV, o comediante Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador do humorístico A Praça É Nossa, afirmou que Renato deverá gravar uma participação especial para o programa no começo do ano que vem.

O contato entre os dois começou após uma entrevista dada por Nóbrega à apresentadora Tatá Werneck, em novembro, no programa apresentado por ela, o Lady Night.

"Ele ligou pra mim no dia seguinte", afirmou Nóbrega ao Notícias da TV. "Renato falou: 'Carlinhos, a hora que você quiser eu vou'. Mas só falta um programa pra gravar neste ano. Então na volta das férias, provavelmente no meu a aniversário [em 12 de março] ou quando eu completar 65 anos de carreira, certamente o Renato vai estar presente", disse.

Ainda não está claro se Renato interpretará Didi Mocó Sonrizep Colesterol Novalgino Mufumbbo, mas a chance de um dos maiores crossovers do humor brasileiro acontecer parece maior do que nunca.