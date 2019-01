Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho voltou a conceder entrevista coletiva e usou o primeiro encontro com a imprensa em 2019 para brincar. Nesta quarta-feira (9), o treinador do Grêmio relatou estar bem dias após ser submetido a cirurgia no coração. Nas palavras do técnico, a arritmia cardíaca não preocupa e o coração está 'zerado'. O plano é voltar a comandar treinos na próxima semana.

Aos 56 anos, Renato foi submetido a procedimento cirúrgico no último sábado, no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

"Coração valente, está sempre preparado Estou seguindo as orientações do doutor Leandro (Zimerman, cardiologista). Eles só não querem que eu faça umas coisinhas, participar de pelada essa semana e não malhar também. De outras coisas, estou liberado. Estou tranquilo com relação a isso. A cirurgia foi tranquila, estou aqui conversando com vocês e estou feliz", disse Renato Portaluppi. "O que eu quero é trabalhar. Não estou preocupado com o coração, coração está zerado, por todos os testes que eu fiz", completou na sequência.

Após cirurgia de quatro horas, teve boa recuperação e recebeu alta médica na última segunda-feira. Na terça, já visitou o CT.

"Pensei em fazer logo quando entrei de férias, mas eu estava um pouco gripado e vocês me conhecem, minhas férias são minhas férias. Combinei para agora por o início sempre ser mais a parte física. Foi um sucesso, problema resolvido, acredito eu", citou Renato.

A recuperação plena da cirurgia vai fazer Renato Gaúcho se reunir com o grupo de jogadores ainda nesta quarta. A conversa é tradicional e visa confirmar os planos para o próximo mês.

"Na próxima semana eu já volto (a comandar os treinos)", informou o treinador.

TIME TITULAR

O primeiro esboço de time para 2019 no Grêmio tem Walter Montoya como titular. O auxiliar técnico Alexandre Mendes comandou atividade em campo reduzido e separou três equipes com 10 atletas. O meia argentino foi a grande novidade.

A outra notícia é a vantagem de Jael na disputa com André pela vaga de centroavante.

O treino no CT Presidente Luiz Carvalho quebrou a rotina de atividades físicas e, pela primeira vez na pré-temporada, teve indicativo mais próximo de time titular. Em sesão de campo reduzido, o elenco foi separado em três e uma dessas equipes reuniu a base da escalação.

Montoya, a rigor, ficou com a vaga de Ramiro. O antigo camisa 17 trocou o Grêmio pelo Corinthians e também pode ser substituído por Alisson e Marinho -opções que trabalharam ao lado de reservas nesta quarta.

O treinamento não incluiu participação de goleiros. A equipe separa que indica o reforço entre os titulares: Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Maicon, Montoya, Luan e Everton; Jael.