Renato vê melhora, mas ainda critica gramado da Arena do Grêmio

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A Arena do Grêmio replantou o gramado e anunciou manutenção em busca da excelência, mas a primeira amostra não agradou. Renato Gaúcho voltou a criticar o campo, mas em tom mais ameno, depois do reencontro entre time e estádio. O treinador ainda disse que a preocupação maior está ligada ao futuro e eventual desgaste do local.

O Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 0, gols de Bressan e André, mas o gramado ficou aquém do esperado. Até mesmo no visual. A expectativa era de um estado melhor do solo.

"Podia estar melhor Podia estar melhor. Pelo tempo que está parado, podia estar melhor. Mas deu para o Grêmio trocar passes", disse Renato depois do jogo.

Em maio, o treinador subiu o tom e criticou fortemente a administração da Arena por conta do estado do gramado em meio à Libertadores e Campeonato Brasileiro. A empresa, à época, anunciou que usaria o período da Copa do Mundo para realizar troca completa no campo.

"Precisamos, no mínimo, de um gramado muito bom. Porque nosso time usa o gramado para jogar com toque de bola. Espero que a gente consiga manter", comentou Portaluppi. "Estamos só jogando e nem treinando, então espero que o gramado continue assim", acrescentou.

Na terça-feira, véspera da retomada do Brasileiro, o Grêmio chegou a mudar seus planos para evitar danos ao gramado. O treinamento programado para o estádio acabou sendo realizado no CT por conta da chuva forte em Porto Alegre.

O Grêmio volta a jogar na Arena no dia 26 de julho, contra o São Paulo. A partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro será às 19h30 (Brasília). Antes, o time gaúcho visita o Vasco no próximo domingo.