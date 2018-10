Reparos em túmulos de cemitérios da Prefeitura podem ser feitos até o dia 30 de outubro

SMCS

Os permissionários interessados em fazer pequenas melhorias e limpeza nos túmulos nos cemitérios municipais de Curitiba têm até o dia 30 de outubro para concluir os serviços. Os trabalhos poderão ser feitos das 9h às 17h, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. Serão permitidas pequenas pinturas, mas reformas e construções não poderão ser feitas.

As licenças para o trabalho serão emitidas após comprovada a legitimidade e pagas as taxas previstas. Os profissionais credenciados responsáveis pelos serviços deverão fazer limpeza e restabelecer a ordem no local antes do término do expediente.

Além de estarem proibidas intervenções maiores, não poderão ser utilizadas lavadoras de alta pressão para a limpeza dos jazigos.

Horário especial

Entre a sexta-feira (2/11), Dia de Finados, e domingo (4/11), os portões dos cemitérios municipais São Francisco de Paula, Água Verde, Boqueirão, Santa Cândida e Zona Sul serão abertos das 7h às 18h.