A programação musical da Vila Urbana Gastronomia e Cultura nesta semana está recheada de atrações de vários estilos musicais para público bem eclético.

Hoje, o Duo de Zia Leme comanda o palco ao som de rock e blues. Amanhã, a cantora curitibana Anne Glober vai animar o happy hour com muito blues, jazz e soul. Ela é uma das principais vozes da cena musical curitibana na atualidade. Na sexta (25), o músico Felix vai tocar pop rock nacional e internacional. No sábado (26), os músicos do Ochtop embalam o público com repertório variado no ritmo do pop nacional e internacional.

Todas as apresentações iniciam as 19 horas. No sábado também é dia de samba raiz e MPB na Vila, com Amanda Côrtes, a partir das 12 horas. No domingo (27), terá MPB, pop nacional e internacional no almoço e, ás 17h, é vez do Beto Preto cantar sucessos da música brasileira.

Serviço:

Música ao vivo na Vila Urbana

Onde: Vila Urbana Gastronomia (Rua Marechal Deodoro, 686)

Quando: De hoje a sexta-feira, às 19 horas. No sábado e domingo as apresentações acontecem às 12 e 17 horas, respectivamente