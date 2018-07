Represa se rompe e deixa centenas de desaparecidos no Laos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma represa que alimenta uma usina hidrelétrica se rompeu em Attapu, no sul do Laos, na manhã desta terça-feira (24) e deixou centenas de desaparecidos.

Segundo a agência de notícias estatal, centenas de pessoas estão desaparecidas e "muitas vidas foram perdidas". Ao menos 6.000 pessoas perderam suas casas com a inundação.

A região de Attapu fica na fronteira de Laos com o Vietnã e o Camboja, no sudeste asiático.

A represa Xepian-Xe Nam Noy foi construída em uma parceria de empresas da Coreia do Sul com apoio de companhias do Laos e da Tailândia. Ela deveria começar a funcionar neste ano.

Ainda não se sabe a causa do seu rompimento.