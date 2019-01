Resende e Americano se classificam, e Carioca tem equipes definidas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Resende e Americano garantiram participação na fase principal do Campeonato Carioca de 2019 neste domingo (13), no encerramento da etapa preliminar da competição, um hexagonal iniciado em dezembro do ano passado.

Líder da chave, o Resende venceu, em seu compromisso derradeiro, justamente o Americano, por 1 a 0. Apesar do revés, o segundo colocado contou com empate do América-RJ, que também brigava pela vaga, com o Nova Iguaçu, em 1 a 1.

A rodada final ainda teve vitória do Macaé sobre o Goytacaz por 2 a 1. Ambos já entraram em campo sem chances de classificação.

Agora, nas disputas das taças Guanabara e Rio, o Resende será integrado ao grupo C —com Flamengo, Botafogo, Bangu, Boavista e Cabofriense—, enquanto o Americano fará parte do grupo B —que tem Fluminense, Vasco, Madureira, Portuguesa-RJ e Volta Redonda.

As outras quatro equipes não classificadas farão agora confrontos entre si no chamado grupo X, que define os rebaixados do estadual.

A fase de grupos da Taça Guanabara terá início no próximo sábado (19), às 17h, quando o Vasco visitará o Madureira. No mesmo dia, o Fluminense estreará contra o Volta Redonda, às 19h, no Maracanã. No domingo (20), o Flamengo receberá o Bangu, às 17h, enquanto o Botafogo enfrentará o Cabofriense, a partir das 19h.