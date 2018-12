Reserva da McLaren, Sette Câmara é anunciado por equipe da Fórmula 2

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Sérgio Sette Câmara foi anunciado nesta sexta-feira (14) como piloto da equipe Dams para a temporada 2019 da Fórmula 2.

Será a terceira temporada do mineiro na categoria, a terceira por uma equipe diferente. Em 2017, pela MP Motorsport, ele foi o 12º colocado. Em 2018, pela Carlin, foi o sexto.

No time francês, ele substituirá o tailandês Alexander Albon, que vai disputar a temporada 2018 da Fórmula 1 pela Toro Rosso. O mineiro, piloto de testes da McLaren na F-1 em 2019, será companheiro do canadense Nicholas Latifi, que está na Dams desde 2016.

Após a temporada pela Carlin, Sette Câmara já havia participado de testes com a Dams no circuito de Yas Marina. No anúncio, ele comemorou o acerto para 2019.

“A equipe é extremamente bem preparada, o que pude ver quando participei dos testes em Abu Dhabi. Ao longo de minha carreira, a Dams tem sido sempre uma referência na Fórmula 2 – e, antes disso, na GP2. Eles têm tido muito sucesso nas diversas categorias nas quais têm competido”, disse, em declarações publicadas pelo site da F-2.

“Já conheço muito dos integrantes da equipe, especialmente do departamento de F-2, que tem me deixado muito à vontade. É muito satisfatório quando você vai para uma equipe e se sente bem-vindo. Estou ansioso por 2019, e acredito que teremos uma excelente temporada”, completou.

O francês Jean-Paul Driot, um dos fundadores da Dams, também se mostrou satisfeito com a dupla que contará em 2019.

“Estamos muito felizes por termos um time tão forte para a temporada 2019 da Fórmula 2. Estamos animados por termos Sérgio a bordo. Temos acompanhado seu trabalho por muitos anos, e ele demonstrou em 2018 uma velocidade impressionante, com muitos pódios”, disse o francês. Embora Sette Câmara não tenha vencido corridas na última temporada, chegou oito vezes ao pódio.

“Nosso objetivo é lutar pelos dois campeonatos (pilotos e equipes), e Sérgio deve estar na briga por vitórias a cada corrida. Esperamos dar a ele a melhor oportunidade para exibir suas habilidades no ano que vem e conquistar uma vaga na Fórmula 1 a curto prazo”, completou Driot.