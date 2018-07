Resort de Cancún oferece pacotes para divorciados comemorarem o "fim de um erro"

Redação Bem Paraná com UOL

O término de um relacionamento (em especial de um casamento) é, muitas vezes, um momento traumático, decisivo na vida de uma pessoa. Em um de seus mais célebres poemas, Paulo Leminski chega a afirmar que o amor não acaba, mas se transforma numa outra matéria-prima, que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima.

Mas e se em vez de encarar o luto, a tristeza e/ou a raiva você saísse de um matrimônio e logo em seguida fosse se lançar numa maratona de lazer regada a festas, tratamentos de spa, banhos de sol e passeios por praias paradisíacas?

Pois é exatamente nesse tratamento diferenciado aos divorciados que o resort Temptation Cancún, localizado no balneário de Cancún, no México, tem apostado para atrair um número maior de turistas.

O estabelecimento desenvolveu um pacote chamado "O Fim de um Erro", que serve para os divorciados afogarem as mágoas ou celebrarem o fim de um relacionamento caindo na gandaia.

O pacote inclui o direito de ser servido por seis horas por um garçom numa piscina chamada Sexy Pool e em um dos bares, o Bash Bar (Bar da Festança). Além disso, irão ganhar um tour de barco até a Isla Mujeres, café da manhã na cama, 80 minutos de tratamento em um spa, entrada gratuita numa discoteca da cidade e uma garrafa de champagne Moet & Chandon.

Além de todos os benefícios, o ambiente do resort é próprio para quem quer conhecer novas pessoas. Apenas maiores de 21 anos podem entrar no local, conhecido como "Playground para adultos", sendo que a maior parte do público está lá em clima de azaração.

Todas as noites, festas temáticas agitam o resort, sendo que o público pode utilizar apenas roupas íntimas nesses eventos.

Disponível para estadia de no mínimo duas noites, o pacote tem preços a partir de US$ 287 por pessoa, mais o preço da diária. O valor inclui refeições e bebidas alcoólicas, de vinho a tequila. Para comprá-lo, contudo, é preciso um grupo de pelo menos quatro pessoas.