Responsáveis pelos gols de falta e escanteio do Paraná em 2018 já deixaram o clube

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube marcou apenas três gols em jogadas de escanteio e falta em 2018. E todos os cinco jogadores que participaram desses três gols já deixaram o clube.

Esses três gols foram em escanteios. Todos ocorreram no Campeonato Paranaense. O primeiro foi no empate em 1 a 1 com o Londrina, em cobrança do meia João Paulo e finalização do zagueiro Neris.

João Paulo hoje está no Atlético-GO e Neris, no Boavista, de Portugal.

O segundo gol de escanteio do Paraná no ano aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba. O meia Carlos Eduardo cobrou escanteio e o centroavante Thiago Santos finalizou. Em agosto, Carlos Eduardo pediu para rescindir contrato com o Tricolor e acertou com o Coritiba. Thiago Santos foi cedido ao Atlético-GO.

O terceiro gol de escanteio do Paraná foi na vitória por 2 a 1 sobre o Cascavel, em cruzamento de Carlos Eduardo e finalização do ponta Diego Gonçalves, que hoje está no Ventforet Kofu, do Japão.

BRASILEIRÃO

O Paraná é o único time que não marcou gols de falta ou escanteio no Brasileirão 2018. Os melhores nesse ranking são Chapecoense (nove gols), Atlético-PR (oito), Palmeiras (oito), Bahia (oito), Flamengo (sete) e Fluminense (sete). A média é de 5,5 gols dessa forma por equipe na competição.

PRECISÃO DO CRUZAMENTO

As estatísticas mostram que o maior problema do Paraná no Brasileirão não é a precisão dos cruzamentos de faltas e escanteios, mas sim a pontaria da finalização. Segundo o site WhoScored, o time paranaense é o quinto que mais consegue finalizar cruzamentos de bola parada: foram 30 (média de 1,4 por jogo). O Vitória é o pior: só aproveitou 18 desses cruzamentos para arrematar a gol.

No Brasileirão, o jogador com melhor precisão nas cobranças de escanteio é o volante/meia Caio Henrique. Ele cobrou 32 e acertou 16 (precisão de 50%). Carlos Eduardo bateu 20 escanteios na competição e acertou seis (30%). Silvinho tentou 11 e acertou quatro escanteios (36%).

GOLS DE BOLA PARADA

No Campeonato Brasileiro 2018