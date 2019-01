Restaurante Popular do Capanema já serviu 115 mil pessoas

SMCS

Zeladora de um edifício na Avenida Presidente Affonso Camargo, no Cristo Rei, Silvana de Oliveira, 42 anos, almoça todos os dias no Restaurante Popular do Capanema. “Eu e minha colega viemos cedo, pois apesar do restaurante fechar às 14h, as refeições acabam, no máximo, 12h30. O motivo de terminar tão rápido? A comida é muito boa”, garante ela, uma das 115 mil pessoas atendidas, em 2018, no primeiro ano de funcionamento depois que o espaço foi retomado pela Prefeitura.

O sucesso do Restaurante Popular do Capanema, reinaugurado no dia 18 de janeiro do ano passado, pode ser medido por vários indicadores. Um deles é, realmente, a procura acima do esperado pelas 500 refeições diárias oferecidas no local.

“Tivemos inclusive que passar a abrir o restaurante 30 minutos mais tarde, em relação às outras unidades (Matriz, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha, Pinheirinho), que funcionam a partir das 11 horas, para que os tíquetes não terminassem mais cedo ainda”, explica Luiz Gusi, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab).

Gusi destaca também que a abertura do Restaurante Popular do Capanema segue a determinação do prefeito Rafael Greca de ampliar a oferta de alimentos de qualidade, saudáveis e com preço justo para a população da capital. “Aposentados e trabalhadores da região são o principal público”, conta o secretário.

“Eu venho bem cedo, lá do Xaxim, e sei que vou comer uma refeição com muita verdura, pouco sal e quase nada de gordura”, observa Altamiro Godoi Beatle, 69 anos. “Já o preço de R$ 2 é imbatível, o atendimento é muito bom e, a cada dia, o cardápio muda”, completa Severino Antônio de Souza, 81 anos, morador do Capão da Imbuia.

Colega da zeladora Silvana de Oliveira, Sueli Alves Ferreira, 46 anos, aponta outro benefício do Restaurante Popular do Capanema: a revitalização da região, que estava abandonada até o fim de 2016.

“Antes tinha muitas pessoas morando embaixo do viaduto e dava medo deixar o trabalho e ir para o Centro. Agora, com o restaurante, o local está muito mais bonito, tem até calçada com flores. Além disso, a instalação da Guarda Municipal, do lado do restaurante, deixou o entorno muito mais seguro”, comemora ela, que também almoça diariamente no espaço da Prefeitura.

Pioneiro

Aberto pela primeira vez em novembro de 1993, durante a primeira gestão do prefeito Rafael Greca, o Restaurante Popular do Viaduto do Capanema conquistou o Brasil pela proposta pioneira de oferecer refeições de qualidade, na época, a R$ 1.

A construção foi fechada no começo de 2000. Durante quase duas décadas, o imóvel foi usado por pessoas em situação de risco e usuários de drogas. Além do Restaurante Popular e da Guarda Municipal, o local conta atualmente com o posto de atendimento da Fundação de Ação Social (FAS).

Programa

Os cinco restaurantes populares da Prefeitura (Matriz, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha, Pinheirinho e Capanema) têm como missão garantir uma alimentação saudável a preços mais baixos. As unidades são frequentadas, diariamente, por 4,7 mil pessoas, que têm acesso a um cardápio balanceado, a R$ 2, incluindo sobremesa.

Os locais ficam abertos para almoço de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h. O cardápio muda todo dia e é formado sempre por seis itens: arroz, feijão, carne, um acompanhamento, salada e sobremesa.

Confira os endereços dos cinco Restaurantes Populares da Prefeitura:

UNIDADES

Restaurante Popular Matriz

Rua da Cidadania Matriz

Praça Ruy Barbosa

Telefone: 3322-3574

Restaurante Popular Sitio Cercado

Rua Mercúrio, 420

Sitio Cercado

Telefone: 3286-5126

Restaurante Popular CIC/Fazendinha

Rua Raul Pompéia, 190

Fazendinha

Telefone: 3229-2555

Restaurante Popular Pinheirinho

Rua Marechal Rondon, 40

Capão Raso

Telefone: 3246-2667

Restaurante Popular Capanema

Rua Ubaldino do Amaral, 1671

Jardim Botânico