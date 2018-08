Restaurante Toscana prepara semana regada a boa música e gastronomia

Redação Bem Paraná com assessoria

Mais uma semana animada com muitas atrações e boa música no Restaurante Toscana. A grande novidade da casa é a Quarta do Chef. Uma noite especial de gastronomia e música boa. Todo mês, um chef assina o cardápio especial e diferenciado às quartas-feiras. Agosto, a gastronomia das noites de quarta-feira fica por conta das chefs Maria Elias e Vanessa Zanetti do projeto Amoras na Cozinha. A música será com a Banda Toscana. No repertório variados ritmos que incluem rock, pop, sertanejo, samba, entre outros A programação promocional com o jantar e couvert custa R$ 55,00 por pessoa.

No cardápio: Salada Tropical (mix de verdes, manga e castanha do Pará), cuscuz marroquino - damasco, passas, salsinha ou gengibre, tomatinho cereja, páprica picnte, salpicão, raviolini recheado com espinafre, ricota e nozes ao molho branco, pierogui ao molho pomodoro, frango gratinado, mignon ao molho mostarda, peixe crocante – empanado na farinha panco, lombinho de porco ao molho agridoce e arroz branco.

Já a quinta-feira, dia 16 de agosto, quem comanda a noite é a Banda Nega Fulô. A noite promete ser em grande estilo ao som dos maiores sucessos do rock, pop, disco music, soul, funk e dance. Há couvert promocional até 21h30 por R$ 20,00 e, após este horário, o valor é de R$ 30,00. Para o jantar, a casa serve buffet a um custo de R$ 35,00 por pessoa. Já a sexta-feira, dia 17 será fechada ao público para festa particular.

Para encerrar a semana, a programação de sábado, dia 11, será especial ao som da banda Toscana. No repertório variados ritmos que incluem rock, pop, sertanejo, samba, entre outros para as famílias mais animadas que quiserem dar um presente especial ao papai. Couvert promocional até 21h30 por R$ 20,00 e após este horário, R$ 40,00. O buffet no sábado custa R$ 65,00 por pessoa.

Restaurante Toscana

Avenida Manoel Ribas, 5761 - Santa Felicidade

Abertura: Quartas, Quintas, Sextas e Sábados

Abertura da casa: 20h

Buffet Servido: 21h

Início Banda: 22h

http://restaurantetoscana.com.br/