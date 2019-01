Revelação da NFL, Mahomes tenta barrar Tom Brady e levar Kansas ao Super Bowl

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se 18 anos separam as idades de Tom Brady, 41, e Patrick Mahomes, 23, a lista de grandes marcas da NFL já une os dois quarterbacks. Neste domingo (20), eles se enfrentam por uma vaga no Super Bowl, a decisão da liga de futebol americano dos EUA. A ESPN transmite a partir das 21h40.

Em seu segundo ano na NFL, Mahomes é favorito para ganhar o prêmio de melhor jogador. Entre os feitos obtidos por ele está lançar 50 passes para touchdown e mais de 5.000 jardas em uma temporada. Brady é um dos poucos que já fizeram o mesmo, mas em anos diferentes (2007 e 2011).

Nunca um jogo dessa fase teve uma diferença de idade tão grande entre quarterbacks.

Nos EUA, a quantidade de referências ao duelo como "choque de gerações", "presente e futuro" e "passagem de bastão" só não é maior porque ainda não se trata do Super Bowl. Como o Kansas City Chiefs, de Mahomes, e o New England Patriots, de Brady, são da mesma conferência, só um chegará à decisão.

Quando Brady conquistou o primeiro dos seus cinco títulos da liga, em 2002, seu oponente tinha seis anos. Nascido no Texas, ele era torcedor do Dallas Cowboys e não tinha o astro como ídolo. Mesmo assim, cresceu sabendo que poderia aprender com ele.

Quando chegou ao esporte universitário, Mahomes foi treinado por um ex-colega de time de Brady e assistiu a vários vídeos dele para observar sua movimentação. "Eu definitivamente peguei algumas coisas dele", afirmou.

Além dos números, o quarterback do Chiefs encanta por sua forma de jogar. Seus lançamentos não apenas se caracterizam pela precisão e coragem, mas também pela ousadia. Em dezembro, após dar um passe sem olhar para um companheiro, ele foi comparado ao ex-astro da NBA Larry Bird, nos EUA, e a Ronaldinho Gaúcho, no Brasil.

Um lance como esse, no entanto, é muito mais raro no futebol americano do que no basquete ou no futebol.

Ainda sobre questões lúdicas, por causa de uma comparação entre sua voz e a do personagem Kermit the Frog (no Brasil conhecido como Caco), dos Muppets, Mahomes tornou-se meme, e sua imagem ficou ainda mais conhecida.

A missão dele neste domingo, porém, será muito mais séria. Para levar o Chiefs ao Super Bowl pela primeira vez desde 1970, o quarterback terá que superar a equipe mais dominante das últimas décadas na NFL e participante de 3 das últimas 4 edições da final.

O New England Patriots esteve sob desconfiança desde que perdeu para o Philadelphia Eagles, na decisão do ano passado. Nesta temporada, sofreu cinco derrotas em 16 partidas, pior marca desde 2009.

No último domingo, contudo, o Patriots mostrou estar muito vivo ao bater o Los Angeles Chargers por 41 a 28. Foram 35 pontos marcados apenas no primeiro tempo.

Na temporada regular, o jogo entre Chiefs e Patriots acabou com vitória do time de Massachusetts por 43 a 40.

Mahomes e Brady não decepcionaram. O primeiro lançou 352 jardas, e o segundo, 340. A expectativa é de um novo duelo com muitos pontos, ainda que a temperatura mínima prevista de -6°C em Kansas City dificulte o trabalho dos protagonistas da noite.

No outro confronto que vale vaga no Super Bowl também é esperado o predomínio dos ataques de New Orleans Saints e Los Angeles Rams.

A partida dos melhores times da conferência nacional é mais um caso de abismo etário entre quarterbacks. Drew Brees, 40, do Saints, foi campeão da NFL em 2009. Jared Goff, 24, do Rams, está em sua terceira temporada na liga.

A temperatura mínima prevista para New Orleans é mais animadora para eles: 3°C.

Com uma disputa entre quarentões, novatos ou em mais um duelo de gerações, o Super Bowl 53 será realizado em Atlanta, no dia 3 de fevereiro.