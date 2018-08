Revelado pelo Coritiba, Rodrigo Mancha anuncia aposentadoria

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Títulos estaduais, regionais e nacionais. Passagens por: Coritiba, Santos, Grêmio Barueri, Botafogo, Vitória, Oita Trinita (Japão), Sport e Fortaleza. Com esse ótimo currículo, o volante Rodrigo Mancha decidiu dar um ponto final em sua carreira profissional aos 32 anos.

Natural de Curitiba, Rodrigo Mancha faz um balanço extremamente positivo da carreira. “Vim de um bairro humilde de Curitiba, onde muitas pessoas se perderam. Chegar aonde cheguei me deixa muito orgulhoso. Tive oportunidade de jogar em grandes clubes, conquistei títulos importantes e o futebol me levou até para o outro lado do mundo, numa experiência maravilhosa no Japão. Sou grato por tudo que vivi na carreira como jogador profissional”, declarou o agora ex-atleta.

Por onde passou, Rodrigo Mancha construiu uma história bonita e até nos momentos de dificuldade foi enaltecido pelo seu profissionalismo. Ele fez questão de agradecer os clubes e torcedores com quem conviveu. “Fui feliz em todas as camisas que eu vesti. Sempre fui bem aceito nos clubes e pelas torcidas. Deixei portas abertas, principalmente pelo meu modo de trabalhar com seriedade. Até no Sport, que tive um momento de dificuldade, nunca fui colocado para treinar separado. Foi algo que me marcou. Agora que decidi me aposentar quero agradecer o carinho e orações daqueles que sempre quiseram meu bem. Não posso esquecer da minha maravilhosa família, que sempre esteve do meu lado”, enalteceu Mancha, que teve como último clube o Fortaleza, equipe no qual conquistou o acesso à Série B.

Durante uma década, Rodrigo Mancha teve sua carreira sendo gerida pela GR2 Esportes. Um dos proprietários da empresa, Rafael Felix, fez questão de enaltecer a longa parceria com o atleta. “O Rodrigo Mancha é um exemplo. Trata-se de um grande profissional, de carreira vitoriosa por equipes de primeiro porte. Encerra-se uma trajetória, mas ele pode ter certeza que sempre terá o nosso apoio. Estaremos juntos pelo resto da vida, pois a amizade e o respeito nunca acaba”, declarou o empresário.

Currículo de Rodrigo Mancha – Clubes :

2017 – Fortaleza

2014 a 2017- Sport

2013 – Oita Trinita [Japão]

2011 a 2013 – Vitória

2011- Botafogo

2010 – Grêmio Barueri

2009 e 2010 – Santos

2005 a 2009 – Coritiba

Títulos de Rodrigo Mancha:

2014 – Copa do Nordeste (Sport)

2014 – Campeonato Pernambucano (Sport)

2010 – Copa do Brasil (Santos)

2010 – Campeonato Paulista (Santos)

2008 – Campeonato Paranaense (Coritiba)

2007 – Campeonato Brasileiro – Série B (Coritiba)