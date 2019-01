Revitalização de terminal Cachoeira beneficia usuários de dez linhas

O Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Almirante Tamandaré, entregou na sexta-feira (25) as obras de revitalização do Terminal Rodoviário Municipal Vereador Dirceu Pavoni (Terminal Cachoeira), beneficiando diretamente cerca de 18 mil pessoas por dia, usuárias de dez linhas. A entrega foi feita pelo secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, e o prefeito Gerson Colodel.

“Estamos ofertando um serviço melhor, mais eficiente, seguro, inovador e transformador, que traz mais conforto e segurança à população”, disse o secretário.

Os cerca de 6 mil usuários/dia da estação-tubo do Ligeirinho (linha 702, Caiuá/Cachoeira) passam a utilizar uma plataforma para embarque e desembarque de passageiros em substituição à antiga instalada em 1996. A obra ainda contempla uma plataforma elevada metálica coberta para garantir proteção da chuva e do sol, além de mais segurança. O investimento foi de R$ 805 mil.