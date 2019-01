Revitalização do Terminal Cachoeira beneficia 18 mil pessoas

Redação Bem Paraná com ANPR

O Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Almirante Tamandaré, entregou nesta sexta-feira (25) obras de revitalização do Terminal Rodoviário Municipal Vereador Dirceu Pavoni (Terminal Cachoeira), beneficiando diretamente cerca de 18 mil pessoas por dia, usuárias de dez linhas. A entrega foi feita pelo secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, e o prefeito Gerson Colodel.

“Estamos ofertando um serviço melhor, mais eficiente, seguro, inovador e transformador, que traz mais conforto e segurança à população”, disse o secretário.

Os cerca de 6 mil usuários/dia da estação-tubo do Ligeirinho (linha 702, Caiuá/Cachoeira) passam a utilizar uma plataforma para embarque e desembarque de passageiros em substituição à antiga instalada em 1996. A obra ainda contempla uma plataforma elevada metálica coberta para garantir proteção da chuva e do sol, além de mais segurança. O investimento foi de R$ 805 mil.

Há, ainda, uma placa de concreto para a parada do Ligeirinho, um muro de arrimo, que separa a via adjacente, além de melhorias no calçamento e nas instalações sanitárias. Os projetos são da Prefeitura de Almirante Tamandaré.

“O grande desafio é oferecer qualidade nos serviços e fazer com que as pessoas continuem a usar o transporte público”, enfatizou o diretor-presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), Gilson dos Santos.

O secretário Ortega acrescentou que é preciso pensar em soluções para a integração entre os ônibus de Curitiba e da Região Metropolitana.“Esta população que usa o transporte coletivo é a que contribui para o desenvolvimento da Capital e dos municípios vizinhos”.

Na solenidade, Ortega anunciou que será instalada no município uma Delegacia Cuidadã. O investimento será de R$ 4,2 milhões.

O secretário municipal de Obras, Sílvio Busatto, disse que não se trata de uma simples reforma. “Esta é uma verdadeira transformação na vida das pessoas, pois ainda estão sendo implantados 33 pontos de ônibus na cidade”.

A vendedora de tecidos Angela Xavier aprovou o resultado das obras. “Adorei que voltou o ônibus Ligeirinho e também essas obras que melhoraram os serviços públicos. Agora, o meu trajeto é feito em menos de uma hora, de Almirante Tamandaré até o Guadalupe, em Curitiba. Eu vou e volto sentada, c om muito mais conforto”, disse.