Revitalizada, Torre Panorâmica bate recorde de visitantes

SMCS

Em julho, a Torre Panorâmica bateu novamente o recorde mensal de visitantes. Foram 19.378 visitantes, superando o recorde de julho de 2017, quando 19.073 pessoas estiveram no local. A Torre foi inaugurada em 1991, mas o número de visitas só passou a ser contabilizado no ano 2000.

O Instituto Municipal de Turismo tem realizado, desde o início do ano, várias melhorias para proporcionar maior qualidade à experiência de quem visita o atrativo turístico. O local ganhou nova pintura, bancos e floreiras foram substituídos, ombrelones foram instalados na entrada para proteger os visitantes do sol e rádios para comunicação e segurança foram adquiridos para agilizar o trabalho das equipes.

O quadro de atendentes também foi ampliado, uniformizado e recebe periodicamente capacitações para bem atender os visitantes. Nos próximos meses, a Torra Panorâmica receberá outras melhorias promovidas pelo instituto. O espaço turístico contará com novas plotagens para fotos especiais, folder interativo gratuito e banheiros com acessibilidade.

Público

A maioria dos turistas que visitaram a Torre Panorâmica em julho foi de brasileiros. com pouco mais 97%. Os estrangeiros somaram 2,7%. Entre os estrangeiros, os argentinos foram maioria, mas a torre recebeu visitantes de outros 53 países.

Os paulistas foram o maior grupo de visitantes de outros estados, representando 30,3%, seguidos pelos catarinenses, com 10,3%, e os fluminenses, com 5,4%. O interior do Paraná representou 6,2% do total.

“Esse é o resultado de um trabalho de divulgação do espaço e melhorias no atendimento ao turista. Mostra também que Curitiba, além de ser muito procurada para o turismo de negócios, cresce entre os principais destinos para viagens de lazer no país. Principalmente para os turistas de estados vizinhos ao Paraná”, destacou a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra.

Serviço

A Torre Panorâmica fica na Rua Professor Lycio G. de Castro Vellozzo, 191, Mercês, e abre de terça-feira a domingo, das 10h às 19h (venda de ingressos somente até as 18h30).

O ingresso custa R$ 6.

Crianças de 5 a 9 anos, idosos acima dos 60 anos, estudantes, doadores de sangue e professores do Paraná pagam meia entrada. É possível comprar o ingresso com dinheiro ou cartão de débito.