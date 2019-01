Ricardo Oliveira faz três, e Atlético-MG goleia o Boa em estreia do Mineiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com três gols de Ricardo Oliveira, um de Juan Cazares e outro de Elias, o Atlético-MG venceu o Boa Esporte por 5 a 0 na tarde deste domingo (20), pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A partida de estreia da equipe ocorreu no estádio Independência.

Com o placar, o Galo ocupa a primeira posição do Estadual, com três pontos. O vice-líder é o Tupynambás, com o mesmo número. A equipe de Juiz de Fora ocupa o lugar pelo saldo de gols após o triunfo por 5 a 1 sobre o Villa Nova.

Na próxima rodada do torneio, o Atlético irá a Tombos para enfrentar o Tombense. O jogo será disputado no estádio Antônio Guimarães de Almeida, na próxima quarta-feira (23), às 19h15 (de Brasília).

Ricardo Oliveira decidiu o jogo deste domingo. Autor de três gols, o centroavante de 38 anos foi o principal nome do Galo no confronto. Logo aos sete minutos, ele aproveitou sobra em escanteio cobrado por Cazares e balançou a rede. Na sequência, recebeu ótimo passe de Luan e saiu na cara do gol adversário. Tranquilo, deixou a sua marca facilmente.

Na sequência, o camisa 9 recebeu ótimo passe de Juan Cazares e vacilou na finalização. O goleiro Renan Rocha fez boa defesa no lance. Na volta do intervalo, o centroavante aproveitou sobra em finalização de Réver para deixar o seu terceiro no confronto.

Autor de 11 gols em 2018, Juan Cazares iniciou a temporada da mesma forma que terminou a passada: com golaço para o Atlético. O equatoriano cobrou uma falta da intermediária e balançou a rede de Renan Rocha com uma bela finalização. O meia-atacante foi o destaque da equipe no setor de criação ao lado de Luan.

ATLÉTICO-MG

Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison (Adilson), Elias, Luan e Juan Cazares (Jair); Yimmi Chará e Ricardo Oliveira (Leandrinho).

T.: Levir Culpi.

BOA ESPORTE

Renan Rocha; Chiquinho, Márcio, Fernando e Reiner (Denis); Gabriel (Edenilson), César Sampaio, Kaio Cristian e Gindre (James); Jayme e Gustavo

T.: Tuca Guimarães.

Árbitro: Wanderson Alves de Souza (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

Cartão amarelo: Elias, Patric (Atlético-MG); Gabriel (Boa Esporte)

Gols: Ricardo Oliveira, aos 7min do primeiro tempo, aos 25min do primeiro tempo, e aos Ricardo Oliveira - 7min do segundo tempo; Juan Cazares, aos 33min do segundo tempo; e Elias, aos 43min do segundo tempo.