Richard foi o principal destaque paranista no Beira Rio. Confira as atuações

Redação Bem Paraná

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS



Richard ( 7,0 )

Pelo menos quatro defesas difíceis. Não teve culpa no gol.



Junior ( 6,0 )

Ficou mais preso à marcação e segurou bem as investidas de Pottker.



René Santos ( 6,5 )

Qualidade nas bolas aéreas. Com a bola no chão, participou pouco.



Rayan ( 6, 5 )

Bem posicionado, foi bem tanto nas bolas pelo alto como por baixo.



Igor ( 6,5 )

Ajudou na marcação e foi a principal válvula de escape paranista.



Leandro Vilela ( 6, 0 )

Firme na defesa, mas pecou nos passes e pouco criou.



Jhony (S/N)

Entrou aos 44-2º. Pouco tempo em campo. Sem nota.



Jhonny Lucas ( 5,5 )

Teve muita dificuldade na saída de jogo no primeiro tempo.



Wesley Dias ( 5,0 )

Entrou aos 14-2º e participou muito pouco do jogo.



Caio Henrique ( 6,0 )

Um bom chute da entrada da área e muito esforço na recomposição.



Carlos ( 4, 5 )

Só atrapalhou no ataque e cometeu a falta que resultou no gol de Camilo.



Silvinho ( 6,0 )

Tentou alguns lances individuais e levou perigo numa cobrança de falta.



Rafael Grampola ( 6,5 )

Isolado no ataque, fez bem o pivô. Criou um bom lance e levou perigo num chute.



Rodolfo ( 5,5 )

Entrou aos 23-2º e voltou para ajudar mais na marcação do que fazia o Grampola.