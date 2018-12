Risco de queda de viaduto faz CPTM interromper trens em Pinheiros

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) interrompeu a circulação de trens entre as estações Pinheiros e Ceasa da linha 9-esmeralda a pedido da Prefeitura de São Paulo, que nesta sexta-feira (16) afirmou que existe risco de desabamento de viaduto sob o qual passa a linha de trem.

Localizado na pista expressa da marginal Pinheiros, próximo ao shopping e ao parque Villa Lobos, o viaduto cedeu na madrugada de quinta-feira (15), gerando um degrau de cerca de 2 metros.

Com a interrupção, a CPTM também decidiu fechar as estações Villa Lobos-Jaguaré e USP-Cidade Universitária por volta das 10h. A operação regular da linha 9-esmeralda só será retomada após aval da gestão Bruno Covas (PSDB).

A CPTM acionou o sistema Paese (ônibus gratuito) para transportar usuários no trecho interrompido. Os passageiros poderão fazer as viagens entre Pinheiros e Grajaú e entre Ceasa e Osasco.

A prefeitura solicitou a parada dos trens após constatar o risco de queda da estrutura. Segundo o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Vitor Aly, as vibrações geradas pelos trens estavam gerando movimentações no viaduto.

"Existe a possibilidade de ruína? Existe. Inclusive, já ligamos para o secretário de Transportes Metropolitanos e pedimos para a CPTM diminuir a velocidade dos trens, porque eles estavam vibrando e fazendo com que as estruturas se movimentassem. O momento agora é de criticidade e nós vamos acelerar os processos de escoramento para que a gente consiga, depois de estabilizar a estrutura, dar prosseguimento nas obras de segurança e recuperação da estrutura", disse Aly.

A pista expressa foi totalmente bloqueada por volta das 4h da quinta (15), no começo do feriado da República, e deverá permanecer assim pelo menos até terça (20), Dia da Consciência Negra, último do feriadão prolongado.

É provável que a interdição, pelo menos parcial, se estenda para além do feriadão, implicando em complicações maiores no trânsito a partir de quarta-feira (21).